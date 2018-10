“Sognando Godot” venerdì 19 ottobre all’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini

romadailynews

: Sognando Godot in scena all'Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini - romatoday : Sognando Godot in scena all'Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)19alle ore 21:00 Officinaospiterà lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Alessandro Calamunci Manitta ed Emanuele Guzzardi. Uno spettacolo che rievoca unapiù famose opere teatrali di Samuel Beckett, portando in scena la storia di due coinquilini, Lorenzo e Claudio, che dividono, oltre l’affitto, la passione per l’arte. Intorno al tema dell’attesa si svilupperà la loro storia, anche se ai due amici si presenterà un altro quesito importante che riguarda l’idea del sogno, della capacità di coltivarlo e di mantenerlo vivo. Esiste un modo per non fare spegnere il fuoco che lo alimenta? Ce la farà Godot questa volta ad arrivare? E soprattutto… riusciranno i nostri ad arrivare prima di Godot? Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti È possibile riservare i posti scrivendo in privato alla pagina Facebook di ...