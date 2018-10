Secondo alcune fonti Epic Games starebbe presentando il nuovo Unreal Engine 5

eurogamer

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)affidabili,stain questo momento il5, come è lecito sospettare, ilmotore è strettamente collegato alle nuove PS5 e Xbox Scarlett.Come riporta Multiplayer.it, l'5 è perfettamente adatto alle console di nuova generazione in quanto molto probabilmente consentirà l'utilizzo del ray tracing in tempo reale e garantirà prestazioni e grafica mai viste prima. Inoltre come vi abbiamo rivelato qualche minuto fa,sta reclutando personale per poter aggiornare Fortnite colmotore, confermando quindi che il popolare battle royale arriverà su PS5 e Xbox Scarlett. Prima di lasciarvi vi segnaliamo che qualche giorno fa è stato introdotto in Fortnite il Quad Annientatore, uno speciale veicolo che permetterà (una volta caricato) di distruggere le costruzioni avversarie.Read more…