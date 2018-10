Riace - Beppe Fiorello a Mimmo Lucano “sindaco scomodo e isolato”/ “Tu sei Calabria giusta - i mafiosi liberi” : Riace, Beppe Fiorello difende il sindaco Mimmo Lucano contro Salvini: "scomodo e isolato, tu sei la Calabria giusta. Intanto i mafiosi liberi di agire". Le ultime notizie sul caso migranti(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:48:00 GMT)

Riace - Beppe Fiorello e la fiction su Lucano : 'Allora arrestateci tutti' : Doveva essere una fiction, è diventata una storia infinita, oltre che un caso politico e di cronaca. La vita di Mimmo Lucano , sindaco di Riace, fino a poche settimane fa era destinata ad arrivare sui ...

Migranti - arrestato il sindaco di Riace. Beppe Fiorello : "Allora arrestateci tutti" : L'attore è protagonista di una fiction ispirata a Domenico Lucano, sospesa dal palinsesto Rai circa un mese fa

Sindaco Riace : Beppe Fiorello - allora arrestateci tutti : "Siamo tutti in pericolo, punto. Il Sindaco #domenicolucano è stato arrestato per aver accolto non per aver favoreggiato, allora #arrestatecitutti". Lo scrive su Twitter Beppe Fiorello, che in una ...

Arrestato sindaco di Riace - Beppe Fiorello : «Credo in lui più di prima - arrestateci tutti» : Fiorello invita poi il Papa a intervenire: 'Pontifex_it a lei la parola, la spieghi lei a questa politica la differenza tra accogliere i bisognosi e favorire le mafie'.

Beppe Fiorello - Riace e qualche buon motivo per indignarsi : Però ha ragione Beppe Fiorello: in tempo in cui un appello non si nega a nessuno la sua fiction su Riace gode di un inquietante silenzio. Non sarà un caso che il sindaco Mimmo Lucano sia stato più volte bersaglio della becera ironia del ministro dell'interno Salvini: perché esporsi quando c'è di mezzo il potente di turno? Meglio tacere e sottoscrivere petizioni sulle censure degli altri. E vivere tranquilli.Continua a leggere

Beppe Fiorello e la fiction su Riace sospesa dalla Rai : “E’ la terza volta che mi succede - rischio censura”. L’azienda : “Aspettiamo la fine dell’inchiesta” : Doveva andare in onda nel febbraio scorso ma invece la fiction Tutto il mondo è paese, ispirata al modello di accoglienza e integrazione della cittadina di Riace e al suo sindaco Mimmo Lucano, è rimasta bloccata negli archivi di viale Mazzini. Una situazione che Beppe Fiorello ha voluto denunciare su Twitter, ricordando le continue ingerenze della politica sulla programmazione della tv pubblica: “Non è la prima volta che una mia #fiction ...

