Pagelle TV della Settimana 8-14 10 2018 Promossi Amoroso e Ventura Bocciati Solo e

davidemaggio

: Pagelle TV della Settimana (8-14/10/2018). Promossi @AmorosoOF e @Simo_Ventura. Bocciati Solo e Romolo + Giuly Tu… - davidemaggio : Pagelle TV della Settimana (8-14/10/2018). Promossi @AmorosoOF e @Simo_Ventura. Bocciati Solo e Romolo + Giuly Tu… - Andrew_Ax : RT @Forzanapoli4ev1: Le nostre pagelle della settimana! - Forzanapoli4ev1 : Le nostre pagelle della settimana! -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Mastrota in Romolo + Giuly9 a Alessandra. A dieci anni dalla sua avad Amici, la cantante salentina è ripartita a razzo con un disco d’oro conquistato in meno di 10 giorni (qui la classifica Fimi). Ha saputo sfruttare appieno il periodo post talent ma anche rigenerarsi e trovare nuovo slancio, dopo aver sfiorato qualche passo falso in passato. 8 a Simona. Temptation Island Vip è un successo e lo sarebbe stato anche senza il suo apporto. Sbagliato dire, però, che la sua presenza non abbia dato un contribuito di livello o che non si sia fatta apprezzare, perlomeno ai falò. Fare lanci, invece, non è il suo mestiere. Mettere il volto su un programma da 21.33% su Canale 5 non è per tutte ma la strada verso la rinascita professionale non è ancora conclusa. 7 a Raffaella Carrà, insignita a nome del Re di Spagna Felipe VII dell’onorificenza di Dama ...