Nainggolan è un fiume in piena : “ecco perchè la Juve ce l’ha con me! La Roma mi ha deluso” : Raja Nainggolan ha parlato della sua vita calcistica tra Roma e Milano, con qualche pungente battuta nei confronti della rivale Juventus Raja Nainggolan ha sposato il progetto dell’Inter cinese, puntando ad una crescita che nelle idee nerazzurre mira a fare concorrenza alla Juventus sin da subito in chiave scudetto. Il centrocampista è stato interpellato dalla Gazzetta dello Sport su questi ed altri argomenti d’interesse, come ...