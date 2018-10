M5S | Autostrade non ricostruirà il ponte

Dl Genova - Pezzopane (Pd) : Autostrade “M5S-Lega ammettono scippo agli abruzzesi” : L'Aquila - “Il Partito democratico aveva ragione. Quello del ministro Toninelli era un vero e proprio scippo ai danni degli abruzzesi. L’ammissione di colpa e responsabilità è arrivata dagli stessi relatori di maggioranza al Decreto Genova, che hanno presentato un emendamento che toglie il riferimento alle delibere Cipe ed ai fondi assegnati all’Abruzzo riguardo i 200 milioni destinati ad Autostrade per le opere antisismiche delle ...

Lombardia : M5S - Regione pubblichi convenzioni autostrade : Milano, 7 set. (AdnKronos) - Il M5S Lombardia ha depositato una mozione, a firma del consigliere regionale Massimo De Rosa, che sarà discussa nel prossimo consiglio regionale di martedì 11 settembre, che chiede alla Regione Lombardia di rendere pubbliche le convenzioni di Pedemontana, BreBeMi e Teem

Lombardia : M5S - Regione pubblichi convenzioni autostrade (2) : (AdnKronos) - Il senatore Gianmarco Corbetta dichiara: “Pedemontana doveva riqualificare il primo tratto della Milano–Meda ben 5 anni fa. La concessione ad Autostrada Pedemontana Lombarda spa doveva essere risolta per grave inadempimento già da tempo ma la Regione non ha vigilato e non ha fatto null

M5S-Lega : nuovo ponte in un anno. Toninelli : «Autostrade non ricostruirà» : Una risoluzione di M5S e Lega sulle comunicazioni del governo sul ponte Morandi prevede che il governo debba «garantire tempestivamente, e comunque entro il prossimo 30 novembre», a chi...

Genova - Toninelli - M5S - : 'Autostrade paga ma non ricostruisce' : 'Non sarà Autostrade per l'Italia a ricostruire il Ponte Morandi a Genova , il governo è compatto. La ricostruzione sarà affidata a un soggetto pubblico, ma a pagare i costi sarà la società ...

M5S attacca Autostrade : "Benetton disumani". E Dibba sfida la Lega : Di Maio e Di Battista contro Autostrade, che però continua a difendersi colpo su colpo, scatenando le ire del governo sponda grillina.Il tema è sempre quello del ponte Morandi crollato la mattina del 14 agosto scorso. Il Cda della concessionaria oggi in una nota ha risposto alla ricostruzione fatta dal Corriere in merito al fatto che il Cda avrebbe "saputo" del progetto "fondamentale per la statica del ponte" per il potenziamento dei tiranti. ...

Ponte - Toti non accetta il diktat del M5S E Toninelli : «Autostrade metta i soldi - : Il governatore ligure: «Di Maio vuole Fincantieri per rifare il viadotto? D’accordo, ma Autostrade paghi e presenti il piano»|