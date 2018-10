In Italia solo il 44% voterebbe per restare nell' Ue | ma l' euro piace

Italexit. Solo il 44% degli Italiani voterebbe per restare nell’Ue : Solo il 44% degli italiani voterebbe per restare nell’Unione Europea. E’ il dato peggiore dei 28 dove in media si

Unione europea - in caso di referendum solo il 44% degli Italiani voterebbe per restare : la percentuale più bassa d’Europa : In caso di referendum sulla falsariga di quello della Brexit, solo il 44% degli italiani voterebbe per restare nell’Ue. E’ il dato peggiore tra quelli registrati nei 28 Paesi membri da un sondaggio Eurobarometro, secondo cui la media europea dei cittadini orientati al “remain” è del 66% e anche in Gran Bretagna oggi il 53% si dichiara favorevole a rimanere nell’Unione. Anche la percentuale degli indecisi, tra gli ...

Spread - mai accaduto in Italia : le banche lasciano solo il governo di Lega e M5s - la strana manovra d'agosto : Le nostre banche si difendono dallo Spread inguaiano lo Stato Italiano. È il Corriere della Sera a rivelare la strategia occulta degli istituti di casa nostra, che in agosto 'hanno iniziato mostrare ...

Juncker : “Deviazione Italia inaccettabile. Non mi interessano i contenuti ma solo i saldi” : Juncker: “Deviazione Italia inaccettabile. Non mi interessano i contenuti ma solo i saldi” A poche ore dall’arrivo a Bruxelles della Legge di Bilancio Italiana, il presidente della Commissione Ue ha anticipato le sue mosse in un incontro con la stampa audiovisiva: “Deviazione Italia sarebbe inaccettabile. Non mi interessano i contenuti ma solo i saldi”. Dura replica del vicepremier: “Dica chi davvero prende decisioni in ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Davide Mazzani : “L’Italia ha costruito un’identità - ora in semifinale. Sylla out? Solo precauzione” : L’Italia oggi è incappata nella prima sconfitta ai Mondiali 2018 di Volley femminile, le azzurre si sono dovute inchinare contro la Serbia per 3-1 ma erano già certe della qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti tramite la FederVolley. Davide MAZZANTI: “Arriviamo alla semifinale con l’idea di avere sperimentato in due giorni cosa vuole dire vivere il ...

Il reddito di cittadinanza? Su base geografica e solo per gli Italiani : Rifiutare proposte di lavoro farà perdere il reddito di cittadinanza? No, se sarà troppo lontano. Il premier Conte spiega...

Di Maio : lunedì anche la manovra. Reddito solo agli Italiani - aiuterà un milione di bambini : Con il Reddito di cittadinanza "aiutiamo quasi un milione di bambini. Su 10 miliardi, 6 miliardi andranno a famiglie con minori", ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Domenica Live. "Queste ...

Di Maio : “Approveremo la Manovra - tagli a pensioni d’oro i soldi ci sono! Reddito solo per Italiani” : Di Maio nel salotto di “Domenica Live”, chiarisce che il Reddito di cittadinanza, “finché non abbiamo la regolazione dei flussi, si rivolge solo agli italiani” “Lunedì approviamo la Manovra, i soldi ci sono. Non ci si deve spaventare per lo spread. Dimostreremo che la Manovra è per il bene dell’Italia”. Lo assicura il ministro del lavoro, Luigi Di Maio. “Per la prima volta – sottolinea ...