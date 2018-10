Diletta Gol | parte il primo show originale DAZN ogni sabato dopo la Serie A

Diletta Leotta : "Le foto hackerate? Serve una legge per regolare questo campo" : Correva l'anno 2016. Un hacker era riuscito a impossessarsi della password dell'iCloud di Diletta Leotta, era riuscito a scaricare delle immagini "intime" della giornalista in rampa di lancio sui canali Sky e le aveva date in pasto al popolo dei social. Ne era nato uno "scandalo" di cui la stampa aveva parlato per mesi, con la giovane conduttrice decisamente amareggiata e arrabbiata.Ora, intervistata dal giornalista Piero Degli Antoni ...