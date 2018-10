Una statua per Peter Norman

Riace - il luogo dove furono ritrovati i Bronzi. Rubata Una terza statua? : Riace, prima ancora che per l'attività di Lucano sempre volta a tendere una mano ai migranti, è famosissima in tutto il mondo per i famosi Bronzi , ritrovati nell'agosto del 1978. Tuttavia da diverso ...

Bronzi di Riace - esiste Una terza statua?/ Dopo l'arresto Mimmo Lucano un altro scandalo sulla città calabrese : Bronzi di Riace, esiste una terza statua? Segreti e misteri sul famoso ritrovamento avvenuto nel paese guidato ora dal sindaco Mimmo Lucano. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:28:00 GMT)

Venezia - imbrattata con vernice rossa Una statua di Piazza San Marco : Uno dei due leoncini dell'omonima Piazza, adiacente alla Basilica di San Marco, è stato imbrattato nella notte da ignoti.Continua a leggere

Uruguay - Tabarez rifiuta Una statua in suo onore : Ha appena rinnovato il contratto che lo legherà fino al 2022 all’Uruguay, nazionale che ha guidato ai Mondiali in Russia. Con la Celeste Oscar Washington Tabarez, leggenda del calcio sudamericano e uruguaiano in particolare, ha scritto pagine di storia del futbol e ha sempre fatto parlare di sé per le imprese sul campo. Ieri, però, è stato protagonista di un episodio curioso: il tecnico, infatti, ha rifiutato la proposta di una ...

Uruguay - Tabarez Maestro di umiltà : rifiuta Una statua in suo onore a Montevideo : Parola d'ordine: umiltà. L'ha messa ancora una volta davanti a tutto Oscar Washington Tabarez, che dopo aver rinnovato il suo contratto con l'Uruguay fino al 2022 ha nuovamente dimostrato una delle ...

Spagna - restauro amatoriale su Una statua romanica : colori fluo in stile kitsch : La donna che ha eseguito l'ultimo restauro, Maria Luisa Menendez, aveva ricevuto il permesso dal parroco di dare una nuova mano di vernice alle sculture che rappresentano la Vergine, San Pietro e il ...

Spagna - il restauro amatoriale distrugge Una statua romanica : colori flou in stile kitsch : La donna che ha eseguito l'ultimo restauro, Maria Luisa Menendez, aveva ricevuto il permesso dal parroco di dare una nuova mano di vernice alle sculture che rappresentano la Vergine, San Pietro e il ...

Il Leicester ha un'idea : dedicare Una statua in bronzo a Ranieri : Claudio Ranieri resterà per sempre nella storia del calcio inglese per la sua grande impresa compiuta con il Leicester nella stagione 2015-2016. Le Foxes, in maniera del tutto inaspettata, riuscirono a vincere il campionato davanti alle più blasonate Manchester United e City, Tottenham, Chelsea e Arsenal. L'annata successiva, però, la proprietà del Leicester complice un andamento non in linea secondo le aspettative decise di esonerarlo in ...

Russia - scompare su un ghiacciaio in gita : Elena ritrovata 31 anni dopo. “È Una statua di cera” : I resti mummificati di Elena Basykina, alpinista russa scomparsa a 36 anni nel 1987, sono stati ritrovati da un gruppo di escursionisti incastonati nel ghiaccio 31 anni dopo la sua scomparsa. Accanto a lei c'era ancora il passaporto, che ne ha permesso l'identificazione. Si cercano i corpi dei suoi sei compagni di cordata, forse travolti da una valanga. "Ora potremo finalmente darle una sepoltura".Continua a leggere

“Una statua di cera”. Ritrovata Elena - l’alpinista scomparsa 31 anni fa : “Una statua di cera”. In queste condizioni è stato ritrovato il corpo di Elena Basykina, l’alpinista scomparsa 31 anni fa sul monte Elbrus, il più alto della Russia. Incastonata nel ghiacciaio a 4.200 metri di altezza sulla via che porta alla vetta della montagna, Elena è stata notata da un gruppo di alpinisti e secondo i primi esami i resti mummificati della donna confermano la tesi dell’incidente: lei e i suoi ...