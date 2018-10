Settimana mondiale dell’alimentazione | la cucina antispreco e la valorizzazione delle

Motomondiale - GP Giappone 2018 : gli orari e il programma del fine Settimana di Motegi. Il palinsesto tv su Sky e TV8 : Siamo arrivati alla resa dei conti? Marc Marquez sbarca a Motegi per il Gran Premio del Giappone 2018 di MotoGP con 77 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso e la consapevolezza che manca ormai solo l’ufficialità per il suo quinto titolo iridato, il settimo in assoluto in carriera. Si corre sulla pista della Honda in un tracciato che, solitamente, non è il preferito dai piloti della classe regina, ma sul quale si sono spesso viste ...

World Space Week : da oggi al 10 ottobre la Settimana mondiale dello Spazio : In corso fino al 10 ottobre la World Space Week, la Settimana Mondiale dello Spazio: sono in programma migliaia di eventi in oltre 80 Paesi per attirare i giovani e formare un vasto pubblico sulle tematiche spaziali. “La Settimana Mondiale dello Spazio è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999. Da allora, è cresciuta fino a divenire la più grande celebrazione dello Spazio sulla Terra“, ha ...

Motomondiale - GP Thailandia 2018 : il calendario del fine Settimana. Programma - orari e tv : Dopo le emozioni di Aragon il Motomondiale parte per la prima delle quattro gare dall’altra parte del mondo. Si incomincia con il Gran Premio di Thailandia di Buriram, che anticiperà le tappe di Giappone, Australia e Malesia, prima di fare ritorno in Europa a Valencia per il rompete le righe finale. Il fine settimana thailandese sarà importante soprattutto per Moto2 e Moto3, dato che nella classe regina Marc Marquez ha già ampiamente le ...

Settimana mondiale dell'allattamento al seno : i consigli dei neonatologi : La scienza ci dice inoltre che l'allattamento materno riduce il numero di morti improvvise del lattante , le cosiddette morti in culla, addirittura del 73%, diminuisce le possibilità di sviluppare il ...

Beach volley - World Tour 2019. Ecco il calendario provvisorio : c’è anche Roma (da confermare) una Settimana prima del Mondiale : L’Italia torna a fare capolino nel fittissimo calendario dei tornei del World Tour a due anni dalla grande rinuncia di Roma. Il Torneo 5 Stelle (massimo livello ma non nel circuito dei Major Series) dovrebbe svolgersi al Foro Italico dal 19 al 23 giugno 2019, cinque giorni prima del Mondiale di Amburgo ma data e soprattutto location devono essere ancora confermati, così come per tante altri appuntamenti del circuito Mondiale, il cui ...

Giornata Mondiale del Cuore : negli ospedali del Gruppo San Donato una Settimana di esami gratuiti : Il Gruppo ospedaliero San Donato (GSD) in prima linea per la prevenzione delle malattie cardiovascolari con la settimana del Cuore: dal 24 al 28 settembre negli ospedali GSD (Milano, Monza, Como, Pavia, Bergamo, Brescia, Bologna) e sabato 29 in Piazza XXV Aprile a Milano visite e esami gratuiti, informazioni, con cardiologi, nutrizionisti e diabetologi, per un totale di più di 500 prestazioni sanitarie offerte gratuitamente. La settimana del ...

La Marina Militare partecipa alla “Settimana mondiale delle Malattie Mitocondriali” : Sabato 22 settembre tutto il mondo brillerà di verde, in conclusione della Settimana mondiale di sensibilizzazione sulle Malattie mitocondriali, promossa in Italia dall’associazione Mitocon, il principale riferimento per i pazienti e i familiari affetti da queste patologie. La Marina Militare aderisce a tale progetto, illuminando di verde i propri edifici ed unità navali quale segno di supporto alla ricerca per lo studio e la cura delle ...

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali : Squalo feroce - tra fughe e attacchi. Operazione Mondiale - la gamba migliora. E l’ultima Settimana… : Seconda settimana eccellente per Vincenzo Nibali alla Vuelta di Spagna, lo Squalo sta salendo di condizione dopo le difficoltà patite nella prima parte della corsa iberica e sta palesando una forma sempre più convincente giorno dopo giorno. Dalle sofferenze e dai timori dei primissimi giorni, quando addirittura temeva di non tornare più quello dei giorni migliori, a protagonista commovente negli ultimi giorni: il messinese è andato in fuga in ...

Motomondiale - GP San Marino 2018 : programma - orari e tv del fine Settimana a Misano : In MotoGP il campione del mondo in carica vuole vittoria e chiusura dei conti in classifica generale, mentre tra Moto2 e Moto3 i nostri alfieri dovranno rintuzzare gli attacchi di Miguel Oliveira e ...

Motomondiale - GP San Marino 2018 : programma - orari e tv del fine Settimana a Misano : Finalmente, e dopo Silverstone lo si può davvero dire, si torna in pista! Il Motomondiale fa tappa a Misano per il Gran Premio di San Marino 2018, in una delle “culle” delle due ruote. Si attende il solito numero a sei cifre di spettatori sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, per un appuntamento che, dopo la cancellazione della gara inglese, diventa ancor più importante. Marc Marquez, Francesco “Pecco” Bagnaia e ...

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali : prima Settimana difficile - tra paura per il futuro e forma per il Mondiale. E da portaborracce… : Vincenzo Nibali prosegue nella sua particolare Vuelta dove non sta lottando per la classifica generale ma dove è invece alla ricerca della miglior forma possibile per i Mondiali che si disputeranno il prossimo 30 settembre a Innsbruck, su un tracciato particolarmente congeniale alle sue caratteristiche. Lo Squalo si era infortunato al Tour de France, procurandosi la frattura della decima vertebra toracica e si era sottoposto a un intervento ...

