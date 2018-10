Sampdoria | Praet tranquillizza i tifosi | “altro che addio | voglio l’Europa”

sportfair

(Di martedì 16 ottobre 2018)non sembra pensare all’al club doriano, il centrocampista belga vuole l’Europa con la squadra di Giampaolo Laè partita bene in questo inizio di stagione. Giampaolo sta valorizzando al meglio i calciatori che ha in rosa, tra questi, atteso ad un ennesimo passo avanti verso la definitiva consacrazione. Il centrocampista belga, ha parlato oggi alla Gazzetta dello sport, svelando i suoi obiettivi stagionali e futuri: “Con la Samp puntiamo all’Europa. La strada è ancora lunga, lavoro duramente per diventare un giocatore completo, ma questa società è il posto migliore per farcela. Faremo di tutto per rimanere in alto il più a lungo possibile, ovviamente senza pressione. Siamo una squadra di qualità con un’ottima difesa, perché non ambire all’Europa? L’ambizione, nel calcio è fondamentale”.ha belle parole per il ...