Roma | cancellate chiuse al Colle Oppio | bambini costretti a scavalcare per andare a scuola

(Di martedì 16 ottobre 2018)lemartedì mattina alper raggiungere le proprie scuole nella zona del Colosseo. E’ successo in via delle Terme di Tito, pieno centro storico, poco dopo le 8 e in orario di apertura dei plessi scolastici. Numerosi residenti (e non) hanno trovato i grandi cancelli di accesso chiusi con catene e lucchetti. Ai genitori che hanno trovato le strade sbarrate non è rimasto altro che aiutare i propri figli, molti in età daprimaria, ad arrampicarsi sugli alti cancelli per raggiungere in tempo gli istituti. “Sonopericolose con degli spuntoni, ma presi dal panico non abbiamo potuto fare altro – racconta una mamma a ilfattoquotidiano.it – che dire ai nostri figli di. Abbiamo chiamato anche le forze dell’ordine e per fortuna è arrivata una volante in aiuto”. E’ dovuta ...