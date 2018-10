Blastingnews

: Rc auto, spunta l'ipotesi tariffa unica: più tasse per banche e assicurazioni - infoiteconomia : Rc auto, spunta l'ipotesi tariffa unica: più tasse per banche e assicurazioni - infoiteconomia : Rc auto, spunta l'ipotesi tariffa unica: più tasse per banche e assicurazioni - Sergio25Manzo : Rc auto a tariffa unica e tasse per banche ed assicurazioni: le sorprese della manovra -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)per le Rcsu tutto il territorio nazionale e una stangata di 4 miliardi dipered. Sono queste alcune delle novita' spuntate dalladi bilancio approvata ieri dal Consiglio dei Ministri che prevede, quindi, l’introduzione di una Rcpiù equa e svela la principale risorsa per il finanziamento di reddito di cittadinanza, quota 100 per le pensioni e flat tax, le misure “bandiera” dei due partiti di governo, Lega e Movimento 5 Stelle. Assicurazione Rc, unain tutte le Regioni Oltre agli argomenti gia' ampiamente conosciuti e dibattuti, regolarmente inseriti nelladi bilancio come il reddito di cittadinanza, il superamentolegge Fornero, il taglio delle pensioni d’oro e il decreto per la pace fiscale, è spuntato a sorpresa un secondo decreto sulla semplificazione degli adempimenti. ...