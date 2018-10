Monza cerca il nuovo comandante della polizia locale | il bando dopo il caso Vergante

La rivincita di Monza e la ricerca della serie A perduta : Se un giorno avremo due nuovi derby, Milan- Monza e Inter- Monza , potremo dire che Silvio Berlusconi è ancora l’uomo dei miracoli, perché poche cose sono certe nella vita, e una di queste è che il Monza non andrà mai in serie A. Lo sappiamo bene noi monzesi che da secoli ci sentiamo ripetere che sarem

BELLUSCO : TRAVOLTI E UCCISI DOPO ALCOLTEST/ Ultime notizie Monza : si cerca una terza probabile vittima : Monza , due persone travolte e uccise da un’auto DOPO ALCOLTEST . Ultime notizie , si cerca un’altra vittima che però non si trova. Ad investirle, una ragazza di 21 anni(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 10:02:00 GMT)

Con MEETmeTONIGHT a Monza scienza e ricerca sono a portata di mano : Venerdì 28 e sabato 29 settembre a Monza la scienza e la ricerca saranno alla portata di tutti grazie a MEETmeTONIGHT, la grande iniziativa culturale aperta ai cittadini che l’Università di Milano-Bicocca e il Comune di Monza porteranno anche in Brianza, in piazza Roma sotto ai portici dell’Arengario dalle 10 alle 22. Per l’occasione saranno allestiti numerosi stand con esperimenti, dimostrazioni dal vivo e laboratori interattivi gestiti ...