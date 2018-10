Maltempo Sardegna | tre filoni di indagine della Forestale

Previsioni Meteo - settimana di forte Maltempo nel Mediterraneo : una coppia di sistemi alimenterà temporali - alluvioni e frane dal Portogallo alla Tunisia - passando per Francia e Sardegna : Una coppia di sistemi di tempesta, insieme all’umidità dell’ex uragano Michael, che negli USA ha provocato almeno 19 vittime, creerà condizioni Meteo potenzialmente pericolose per alcune parti di Spagna, Algeria e Tunisia nel corso di questa settimana. Una tempesta in lento movimento, che contiene l’umidità di Michael, produrrà rovesci e temporali sparsi sul Mediterraneo occidentale, l’Algeria settentrionale e la Tunisia tra oggi, 16 ottobre, e ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : dalla Giunta i primi 3 - 2 milioni per i danni : L’assessore all’Ambiente con delega alla Protezione civile, Donatella Spano, ha reso noto che la Giunta regionale della Sardegna ha già a disposizione 3,2 milioni di euro per far fronte ai danni causati dall’alluvione che ha colpito l’area meridionale: si tratta di “1,2 milioni destinati ai Comuni per far fronte all’emergenza e gia’ presenti in un capitolo di spesa dell’esercizio di bilancio, che ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : un minuto di silenzio in Consiglio regionale per la vittima : Il Consiglio regionale della Sardegna ha ricordato oggi la vittima dell’alluvione del 10 e 11 ottobre scorso e le persone colpite dall’evento calamitoso, ed ha osservato un minuto di silenzio: “Ritengo doveroso in apertura di seduta rivolgere un pensiero ai familiari di Tamara Maccario, a cui rivolgo a nome mio e di tutto il Consiglio regionale il più sincero e sentito cordoglio. Siamo vicini a chi durante la terribile ...

Maltempo - alluvione Sardegna : riapertura della SS195 prevista nel pomeriggio : E’ prevista nel pomeriggio la riapertura della SS195 gravemente danneggiata dall’alluvione che si è abbattuta sul sud Sardegna tra mercoledì e giovedì scorsi. L’annuncio era stato dato dall’amministratore delegato dell’Anas, Gianni Vittorio Armani, al termine del sopralluogo effettuato il 13 ottobre nel cantiere. L’intervento ha un costo di circa 200.000 euro. L'articolo Maltempo, alluvione Sardegna: riapertura della SS195 ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : ancora senza esito le ricerche del pastore disperso : Proseguono in Sardegna le ricerche di Nicola Campitiello, il pastore 38enne campano disperso dall’11 ottobre tra Capo Ferrato e Costa Rei: si teme sia stato travolto dalla piena del Rio Mannu mentre tentava di mettere in salvo le sue pecore. Sul posto numerose squadre di Vigili del Fuoco, Carabinieri, Soccorso Alpino e volontari della Protezione civile, che nei giorni scorsi hanno rinvenuto abiti vicino ad alcune pecore morte. L'articolo ...

Maltempo Sardegna : notte di apprensione - tanta pioggia ma poche criticità : notte di apprensione nel sud Sardegna, per i residenti nelle aree colpite dall’alluvione della settimana scorsa che ha causato la morte di una donna, un disperso e almeno decine di milioni di danni. Precipitazioni anche intense si sono registrate nelle scorse ore, ma al momento non si segnalano particolari criticità. Nella parte meridionale dell’Isola è anche spuntato il sole, mentre il fronte freddo si sta spostando sul versante ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : la procura di Cagliari apre un’inchiesta : In seguito dell’alluvione che ha devastato il Cagliaritano nei giorni scorsi, è stato aperto un fascicolo dal sostituto procuratore Rossana Allieri: non ci sono ancora indagati, ma l’ipotesi sarebbe di disastro ambientale e omicidio colposo. L’indagine è partita per accogliere la prima informativa degli investigatori del Corpo Forestale sulla morte della 44enne Tamara Maccario, trascinata via dall’acqua di un torrente ...

Il Maltempo in Sardegna ha causato almeno 100 milioni di danni : È di 100 milioni di euro la prima stima dei danni provocati dall'alluvione che la scorsa settimana si è abbattuta sul sud della Sardegna, causando una vittima. Intanto sull'isola è stata proclamata un'...

Meteo : ancora forti piogge in Sardegna - domani tante nubi e Maltempo in Italia : Vasta perturbazione nel Mediterraneo occidentale, coinvolta anche l'Italia. nubifragi in Sardegna. Meteo / Una vasta perturbazione si è sviluppata sul Mediterraneo sui resti dell'ex uragano Leslie...

Maltempo Sardegna : riapre domani la strada statale 195 : riapre domani pomeriggio la statale 195 Sulcitana da Cagliari a Capoterra, chiusa per crolli in più punti a seguito dei nubifragi che hanno colpito il sud Sardegna tra mercoledì e giovedì scorsi. Lo annuncia l’Anas. Lavori a tempo di record per i tecnici dell’Anas e impegno mantenuto da parte dei vertici dell’ente. La statale riapre al traffico domani dopo che sono stati ripristinati i punti in cui l’asfalto aveva ceduto ...

Maltempo Sardegna - al via la conta dei danni : 5 milioni per le aziende : Ammontano a oltre 5 milioni di euro i danni causati dall’alluvione di mercoledì alle aziende agricole della Sardegna. E’ una prima stima che scaturisce dai dati raccolti da Coldiretti Cagliari. “E’ un dato ancora parziale, in aggiornamento – spiega il presidente provinciale Giorgio Demurtas -. Purtroppo i danni sono ingenti e non e’ possibile stabilirne l’entita’ in pochi giorni. Basti solo dire ...

Maltempo Sardegna - Uta conta i danni : distrutta la viabilità secondaria : Decine di metri di argine che non ci sono più. E un ponte semidistrutto. Sono i simboli dei danni del Maltempo dei giorni scorsi a Uta. Questa mattina il sindaco della città metropolitana di Cagliari Massimo Zedda, accompagnato dal primo cittadino di Uta Giacomo Porcu, ha visitato le aree più compromesse del territorio del comune a 22 chilometri dal capoluogo sardo. Il sopralluogo originariamente era stato fissato per fare il punto su alcuni ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Sud : lo Jonio sforna violenti temporali sulla Calabria - l’ex uragano Leslie arriva in Sardegna [MAPPE] : 1/7 ...

Allerta Meteo Sardegna : nuova ondata di Maltempo in arrivo : nuova ondata di maltempo in arrivo sulla Sardegna: la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni Meteo avverse valido a partire da questo pomeriggio e fino alla mezzanotte di domani, martedì 16 ottobre. Sono attesi nuovi temporali, inizialmente di intensità moderata e poi crescente, man mano che la perturbazione si sposterà verso le coste orientali dell’isola. Domani le piogge potranno essere localmente intense nel ...