Cesana - la Procura di Torino indaga : l’ipotesi di reato è trasporto illegale di stranieri in Italia : trasporto di stranieri nel territorio dello Stato con atti diretti ad assicurarne illegalmente l’ingresso in territorio dello Stato. Il Procuratore di Torino Armando Spataro ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti per i fatti di Cesana. Il titolo di reato è la violazione dell’articolo 12 comma 3 del Decreto Legislativo numero 286 del 25 lug...