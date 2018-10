Atlantia evita il governo E trova due miliardi per fare acquisizioni

ilgiornale

(Di martedì 16 ottobre 2018) Un maxi assegno da 2per affrontare nuove sfide industriali. Primo obiettivo: l'India. Nel bel mezzo dei problemi legati alla probabile revoca della concessione del Ponte Morandi, dopo la tragedia che ha causato 43 morti, l'ex Autostrade ha detto di aver ricevuto da Banco Santander, Bnp Paribas e Unicredit un finanziamento destinato a nuove operazioni.pensava inizialmente di emettere un bond, ma visto l'innalzamento dello spread italiano (ieri ancora oltre quota 300), il rischio che questo impattasse sui costi ha fatto propendere per la soluzione bancaria.Il nuovo fieno in cascina non servirà a sostenere il closing dell'operazione Abertis, ma a nuovi business. E guarda caso si infittiscono le indiscrezioni su un interessamento del gruppo per alcuni investimenti in India. Secondo il sito indiano Mint,, Macquarie e Brookfield starebbero valutando un'offerta per ...