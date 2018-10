Olimpiadi giovanili | Italia golf no podio

Golf - Olimpiadi giovanili 2018 : l’oro è della Thailandia - Alessia Nobilio e Andrea Romano quarti dopo un brutto ultimo giro : Niente medaglia per l’Italia alle Olimpiadi Giovanili 2018 nell’evento a coppie del Golf. Alessia Nobilio e Andrea Romano hanno compiuto un ultimo giro particolarmente impreciso sul percorso dell’Hurlingham Club di Buenos Aires, terminando il loro torneo in quarta posizione con un +9 di giornata e un -2 complessivo, con cui la coppia italiana è stata inoltre raggiunta da quelle svizzera e austriaca. A vincere l’oro è la ...

Golf - Olimpiadi giovanili 2018 : l’oro è della Thailandia - Alessia Nobilio e Andrea Romano quarti dopo un brutto ultimo giro : Niente medaglia per l’Italia alle Olimpiadi Giovanili 2018 nell’evento a coppie del Golf. Alessia Nobilio e Andrea Romano hanno compiuto un ultimo giro particolarmente impreciso sul percorso dell’Hurlingham Club di Buenos Aires, terminando il loro torneo in quarta posizione con un +9 di giornata e un -2 complessivo, con cui la coppia italiana è stata inoltre raggiunta da quelle svizzera e austriaca. A vincere l’oro è la ...

LIVE Olimpiadi giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 15 ottobre. Bronzo per Musci nel peso e Filoni nella gara delle schiacciate del basket 3×3! Pellacani in finale dai 3 metri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (lunedì 15 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Giorgia Villa che vorrà continuare a regalarci emozioni speciali nella ginnastica artistica, Alessia Nobilio e Andrea Romano in lizza per l’oro nel golf e poi Chiara Pellacani che, reduce dall’oro continentale nei ...

Atletica - Olimpiadi giovanili 2018 : prima medaglia per l’Italia - Carmelo Musci bronzo nel peso! Finocchietti quarto nella marcia : Arriva la prima medaglia per l’Italia dell’Atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Carmelo Musci ha infatti conquistato la medaglia di bronzo nel getto del peso: il 17enne pugliese scaraventa l’attrezzo a 20.76 metri, meglio del 20.67 ottenuto in gara-1 e la combinazione delle due prestazioni gli permette gli agguantare il terzo gradino del podio. Il gigante di ...

Basket 3×3 - Olimpiadi giovanili 2018 : Niccolò Filoni medaglia di bronzo nella gara delle schiacciate! : Nell’attesa dei quarti di finale del torneo vero e proprio, dal Basket 3×3 arriva una medaglia per l’Italia: la conquista Niccolò Filoni nella gara delle schiacciate, qui valevole come evento per i tre metalli preziosi. Filoni ha superato senza particolari problemi il primo turno, ma è stato eliminato in semifinale: ci è voluto uno spareggio a tre per determinare la sua uscita di scena a favore del russo Nikita Remizov e ...

LIVE Ginnastica artistica - Olimpiadi giovanili 2018 in DIRETTA : Giorgia Villa per l'ultimo sigillo - la Fata all'assalto tra corpo libero e ... : OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle ultime Finali di Specialità alle Olimpiadi Giovanili 2018 , trave e corpo libero, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per ...

LIVE Olimpiadi giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 15 ottobre. Bronzo per Musci nel peso e Filoni nella gara delle schiacciate del ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 , lunedì 15 ottobre, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00 . Buon ...

LIVE Ginnastica artistica - Olimpiadi giovanili 2018 in DIRETTA : Giorgia Villa per l’ultimo sigillo - la Fata all’assalto tra corpo libero e trave : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ultime Finali di Specialità alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Le ragazze si cimenteranno tra trave e corpo libero, in palio gli ultimi titoli di questa rassegna a cinque cerchi e Giorgia Villa andrà a caccia di nuove medaglie. La bergamasca vuole mettere l’ultimo sigillo dopo aver vinto il titolo nel concorso generale e al volteggio oltre ...

Olimpiadi giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di lunedì 15 ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI OGGI DELLE Olimpiadi Giovanili (15 ottobre) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi Nona giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, lunedì 15 ottobre. in aggiornamento Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

Pentathlon - Olimpiadi giovanili Buenos Aires 2018 : nella staffetta mista Alice Rinaudo quarta e Giorgio Malan dodicesimo dopo il ranking round di scherma : Iniziata la staffetta mista ed oggi è stata la volta del ranking round di scherma per quanto concerne il Pentathlon moderno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina Alice Rinaudo, in coppia con il lituano Aivaras Kazlas, è giunta quarta, mentre Giorgio Malan, in coppia con la transalpina Emma Riff, si è classificato dodicesimo, ma è leggermente staccato dalle posizioni di vertice. L’azzurrino infatti ha messo a segno 11 ...

LIVE Olimpiadi giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 15 ottobre. Bronzo per Carmelo Alessandro Musci nel peso! Chiara Pellacani in finale dai 3 metri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (lunedì 15 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Giorgia Villa che vorrà continuare a regalarci emozioni speciali nella ginnastica artistica, Alessia Nobilio e Andrea Romano in lizza per l’oro nel golf e poi Chiara Pellacani che, reduce dall’oro continentale nei ...

Ciclismo - Olimpiadi giovanili 2018 : azzurri lontani dalla zona medaglie - ottima seconda piazza per Della Valle nell’eliminator : Terza prova per quanto riguarda il combined di Ciclismo alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. È andata in scena oggi la prova di Cross Country Eliminator (Mountain Bike) sia per gli uomini che per le donne: non ci sono grandi notizie per le squadre italiane. Molto bene Tommaso Della Valle al maschile: l’azzurro trova una strepitosa seconda piazza nella sua prova, ma non basta per rimontare in classifica vista la delusione di ieri ...

Rugby a 7 - Olimpiadi giovanili Buenos Aires 2018 : conclusa la fase a gironi dei due tornei. Delineate le finali : Giornata conclusiva per il Rugby a 7 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: a contendersi i due titoli sei squadre per ciascun torneo, inserite in un girone all’italiana, al termine del quale le prime due si affronteranno per l’oro, terza e quarta per il bronzo e quinta e sesta per non arrivare ultimi. L’Italia è assente in entrambi i tornei. Tra gli uomini cinque su cinque per l’Argentina, che per l’oro se la ...

Tiro con l’arco - Olimpiadi giovanili Buenos Aires 2018 : Federico Fabrizzi eliminato ai sedicesimi dall’ucraino Ovchynnikov : Si interrompe ai sedicesimi di finale il cammino di Federico Fabrizzi nel Tiro con l’arco alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). L’azzurro, che aveva terminato il ranking round in 27ma posizione, è stato eliminato al primo scontro diretto del tabellone principale, vedendo così concludere la sua avventura olimpica. Fabrizzi è stato sconfitto dall’ucraino Artem Ovchynnikov con il punteggio di 6-2. Avvio di match subito ...