Milan | Mirabelli torna a parlare | il tradimento di Mister Li | il caso Aubameyang e tanto

Calciomercato Milan - Pellegatti svela l’attaccante che sarebbe arrivato con Mirabelli : Dal suo canale Youtube nuovo di zecca, il giornalista Carlo Pellegatti ha voluto rivelare il nome dell’attaccante che sarebbe potuto arrivare al Milan , se Massimiliano Mirabelli fosse rimasto in società. Il telecronista ha fatto un nome a sorpresa, ben diverso da quelli usciti sulla carta stampata negli scorsi mesi. Mirabelli aveva individuato l’attaccante per il Milan Secondo quanto riportato da Pellegatti , Massimiliano ...

Mirabelli : 'Tiferò Milan - in bocca al lupo per la stagione' : In bocca al lupo anche a tutti i tifosi rossoneri in giro per il mondo. #ForzaMilan #NapoliMilan pic.twitter.com/4MIZJXUYnB " MMirabelliOfficial , @MassMirabelli, 24 agosto 2018 Keivan Karimi ...