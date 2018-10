Grande Fratello Vip | concorrente bestemmia VIDEO

Grande Fratello VIP 2018 - 4ª PUNTATA/ Diretta - eliminato e concorrenti : Maurizio Battista in studio per... : GRANDE FRATELLO Vip 2018, Diretta quarta PUNTATA: nomination di fuoco tra Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo. Chi sarà eliminato questa sera? Entra un sostituto per Battista?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 13:19:00 GMT)

GIULIA SALEMI - INCIDENTE SEXY AL Grande Fratello VIP/ Dall'uscita di seno al momento hot con le Provvedi : GIULIA SALEMI fuori di seno nella Casa del GRANDE FRATELLO Vip. La modella, poi, regala un momento decisamente hot mentre fa il bagno con Le Donatella.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 13:15:00 GMT)

Walter Nudo in lacrime al Grande Fratello Vip : la sorpresa del figlio : Grande Fratello Vip 3, Walter Nudo piange: la dedica del figlio Sopra la casa del Grande Fratello Vip è passato questa mattina il primo aereo con la prima dedica per uno dei suoi coinquilini. Il fortunato è stato Walter Nudo, il quale, ignaro di quanto stava accadendo, si stava godendo una meritata doccia. In giardino erano però presenti altri concorrenti di questa edizione, come Giulia Provvedi, la quale dopo aver capito il messaggio che ...

Grande Fratello VIP 3 - Francesco Monte congela Giulia Salemi : "Non voglio passare per il tuo fidanzatino" : Non si capisce che tipo di rapporto si stia creando tra Francesco Monte e Giulia Salemi, nonostante gli abbracci, la complicità e le coccole, i due spesso vivono anche litigate che portano ad allontanarsi. Stavolta la causa dell'ennesima incomprensione arriva direttamente da uno sfogo del ragazzo scaturito durante una discussione.Monte avrebbe dichiarato di non voler passare come il fidanzatino di turno, congelando la giovane ...

Grande Fratello Vip : Eleonora Giorgi offende Benedetta Mazza : ”ha il sedere enorme” : Eleonora Giorgi nella bufera: è questa l’ultima notizia trapelata sul Grande Fratello VIP e per giunta su una delle sue L'articolo Grande Fratello Vip: Eleonora Giorgi offende Benedetta Mazza: ”ha il sedere enorme” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Il problema del Grande Fratello Vip? E' di una noia mortale : Il reality dei presunti Vip ?di Canale 5 sfilaccia ?solo un registro già visto Elisa Isoardi e il sovranismo alimentare" L'Eredità è pesante e il concorrente non si tocca. La colpa incancellabile di Flavio Insinna "

Grande Fratello Vip 3 – Quarta puntata del 15 ottobre 2018 – Conduce Ilary Blasi con Alfonso Signorini e la Gialappa’s. : Torna questa sera, in prima serata su Canale5, la Quarta puntata del Grande Fratello Vip giunto ormai alla terza edizione. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, avrà ovviamente tra i suoi concorrenti solo (chi più, chi meno) personaggi famosi. In studio a condurre ritroviamo la “capitana” Ilary Blasi accompagnata da Alfonso Signorini, in veste di […] L'articolo Grande Fratello Vip 3 – Quarta puntata del 15 ottobre 2018 ...

Grande Fratello Vip 2018 - Valerio Merola a Mattino 5 : "Enrico Silvestrin e Maurizio Battista? Odio sociale nei miei confronti" (video) : prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018, Valerio Merola a Mattino 5: "Enrico Silvestrin e Maurizio Battista? Odio sociale nei miei confronti" (video) pubblicato su Gossipblog.it 15 ottobre 2018 10:45.

Valerio Merola Vs Enrico Silvestrin e Maurizio Battista/ "Sono stato vittima di bullismo"(Grande Fratello Vip) : Valerio Merola torna in tv a Mattino 5 e dice la sua contro Enrico Silvestrin e Maurizio Battista alla presenza di Federica, fidanzata del VJ, questa sera lo vedremo al Grande Fratello Vip?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:53:00 GMT)

Chiara Baschetti - chi è l'ex fidanzata di Elia Fongaro/ Video - "non posso dimenticarla” (Grande Fratello Vip) : Elia Fongaro e l'ex fidanzata Chiara Baschetti: il modello parla ai coinquilini della casa del Grande Fratello Vip 2018 della sua relazione con l'attrice(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:42:00 GMT)

Patrizia De Blanck contro Marchesa d'Aragona/ Oggi entra nella casa : "non è una nobile!" (Grande Fratello Vip) : Patrizia De Blanck, la donna è pronta ad entrare nella casa per attaccare Daniela Del Secco d'Aragona sottolineando che non è mai stata una Marchesa. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:34:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi incinta? La mamma a Mattino 5 : "Mi piacerebbe diventare nonna" (video) : Monica, mamma di Silvia e Giulia Provvedi del Grande Fratello Vip 3, anche oggi, lunedì 15 ottobre 2018, è intervenuta a Mattino 5, per rispondere nuovamente all'ex genero Fabrizio Corona che, durante un allenamento in palestra, ha postato questa didascalia su Instagram: "Che ridere. Hanno aperto le gabbie" Io non penso di aver sollevato alcun polverone. Ho detto solo la verità. La storia tra Fabrizio e Silvia è stata una Grande storia. Negarla ...

Fabio Basile/ Tra i più anonimi - ecco il suo errore (Grande Fratello Vip) : Fabio Basile, l'atleta sembra essere tra i più anonimi del programma ed ecco qual è l'errore che ha commesso fino a questo momento. Come si comporterà stasera? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:29:00 GMT)

Ludovica Leuzzi/ La figlia della Marchesa d'Aragona : “attaccata dagli invidiosi!” (Grande Fratello Vip) : A "Spy" parla Ludovica Leuzzi, la figlia maggiore della Marchesa Daniela Del Secco d'Aragona, e rivela alcuni aspetti intimi del personaggio più curioso del Grande Fratello Vip(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:17:00 GMT)