Cervino - stadio comunale | in stato di avanzamento i lavori di restylin - riapertura dopo l’estate

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 8 maggio 2024). Indidi ristrutturazione e ammodernamento dello‘Anna Razzano’. Gli interventi, finanziati con risorse ministeriali rientranti nel “Fondo Sport e Periferie” e con i contributi dell’ARUS, Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport, per un importo complessivo di 660mila euro, termineranno, salvo eventuali proroghe, entro il mese di settembre. Gli interventi, partiti lo scorso novembre, sono finalizzati al rinnovamento dell’impianto e al ripristino della piena agibilità. Le operazioni sono state già completate nell’area destinata agli spogliatoi, con la realizzazione di quattro compartimenti, di cui due riservati alle squadre e i restanti due per la terna arbitrale. Si è, inoltre, provveduto all’abbattimento delle barriere ...