Formula E | si avvicina il debutto della Nissan | appuntamento fissato a Valencia per tre

sportfair

: Si avvicina alla porta del negozio. Che si apre. Grazie a Dio perché a volte si impalla. Comunque, non è questo il… - Mrgot8 : Si avvicina alla porta del negozio. Che si apre. Grazie a Dio perché a volte si impalla. Comunque, non è questo il… - SBSitalian : Lewis Hamilton controlla il GP di Suzuka e si avvicina a passi da gigante al suo quinto titolo di Formula 1. #F1… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Prima azienda giapponese in assoluto a entrare nellaE,mette in campo una lunga esperienza maturata grazie alle vendite di oltre 365.000 esemplariLEAF dal 2010debutta in pista dando il via alla nuova partnership con Royal Dutch Shell PLC durante i test prestagionali per il campionato ABB FIAE. Il team e.dams disvolgerà tre giornate di prove presso il circuito Ricardo Tormo diin Spagna, insieme agli altri 10 team che si affronteranno nella prossima stagione del campionato per veicoli elettrici. Prima azienda giapponese in assoluto a entrare nellaE,mette in campo una lunga esperienza maturata grazie alle vendite di oltre 365.000 esemplariLEAF dal 2010, anno di lancioprima generazione del veicolo 100% elettrico. Forte del proprio know-how nella progettazione di veicoli elettrici,ha ...