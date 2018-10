Domenica in record d'ascolti - Barbara D'Urso 'costretta' a fare questo post su Instagram : ecco i dati auditel : FUNWEEK.IT - Da quando Mara Venier e Barbara D'Urso hanno definitivamente abbandonato la diplomazia per fronteggiarsi a colpi di ascolti, curve, frecciatine e ringraziamenti, il lunedì mattina è ...

Ascolti TV | Domenica 14 ottobre 2018. La Nazionale vince con il 33.7% - Victoria al 7%. Record per Domenica In (19.2%-18.5%) : Polonia-Italia (da Facebook) Su Rai1 l’incontro della Nations League Polonia-Italia ha conquistato 8.465.000 spettatori pari al 33.7% di share. Su Canale 5 Victoria II ha raccolto davanti al video 1.661.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.877.000 spettatori (7.3%) e Instict è stato la scelta di 1.359.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.053.000 spettatori con ...

Domenica In - Mara Venier da record : Domenica Live non va oltre il 16% : Mara Venier con Domenica In trionfa su Domenica Live: gli ascolti tv All’inizio della stagione televiva Mara Venier e Barbara D’Urso avevano detto che sarebbero state due perfette rivali e che da brave amiche avrebbero mostrato tutta la loro professionalità rivolgendosi frasi di stima e affetto reciproco. Peccato che sia stata solo la Signora della Domenica per le prime settimane a tacere contro le critiche del diretto competitor ...