Beach volley | World Tour 2019 Yangzhou Usa e Russia trionfano sulla sabbia cinese

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Urna ancora sfortunata per Scampoli/Bertozzi : sfida alle brasiliane negli ottavi : Ci risiamo. ancora una volta in un a grande manifestazione internazionale le “palline” girano al contrario per i colori azzurri e al primo sorteggio arriva l’avversario più difficile per le coppie di casa nostra. Era già successo ai Mondiali Under 19 in Cina a luglio quando Scampoli/Bertozzi dovettero affrontare le coppie che poi si sarebbero classificate seconda e terza nel girone preliminare e la futura quarta ai sedicesimi, ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Giornata di attesa per Scampoli/Bertozzi : si giocano i sedicesimi : Conclusa la prima fase a gironi, il torneo di Beach volley delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires entra nel vivo da oggi con la fase ad eliminazione diretta e la coppia italiana Scampoli/Bertozzi, già qualificata per gli ottavi di finale nel torneo femminile si mette alla finestra in attesa del’ulteriore sorteggio di questa notte che assegnerà loro l’avversaria per la prima sfida dentro o fuori in programma domani. Da evitare per ...

Beach volley : Menegatti-Orsi Toth a Yangzhou si fermano al nono posto : YANGHZHOU, CINA,- nono posto conclusivo nel 4 stelle di Yangzhou per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth . Il duo azzurro infatti, dopo una buona prima parte di torneo, si sono arrese alle ...

Beach volley - World Tour 2019 Yangzhou. Hughes/Summer spengono il sogno di Menegatti/Orsi Toth : Si ferma agli ottavi, di fronte ad una delle coppie più forti del panorama mondiale, la corsa delle azzurre Menegatti/Orsi Toth nel torneo 4 Stelle di Yangzhou in Cina. La coppia italiana esce sconfitta 2-0 dalla sfida contro le statunitensi Hughes/Summer Ross e si deve accontentare del nono posto, con un pizzico di rammarico per un sorteggio non proprio fortunatissimo. La partita è stata molto più equilibrata di quanto non dica il risultato ...

Beach volley - World Tour 2019 Yangzhou. Ostacolo a Stelle e Strisce per Menegatti/Orsi Toth : Sarà la coppia statunitense composta da Sara Hughes e Summer Ross l’avversaria di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth negli ottavi di finale del torneo 4 Stelle di Yangzhou in Cina. Un banco di prova molto complicato per la coppia azzurra ma allo stesso tempo un bel test per capire a che livello sin trovano in questo momento le italiane che finora in Cina si sono comportate benissimo con un secondo posto a Qinzhou e con una doppia ...

Beach volley : Olimpiadi Giovanili - Scampoli-Bertozzi vincono ancora : BUENOS AIRES, ARGENTINA,- Le due giovani azzurrine impegnate nel torneo di Beach Volley dei Giochi Olimpici Giovanili in corso di svolgimento a Buenos Aires non si fermano. Oggi, infatti, nell'ultimo ...

Beach volley : Olimpiadi Giovanili - Scampoli-Bertozzi al terzo successo : BUENOS AIRES , ARGENTINA, - La coppia azzurra Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi entra trionfalmente negli ottavi di finale del torneo di Beach Volley dei Giochi Olimpici Giovanili in corso di ...

Beach volley World Tour 2019 - Yangzhou. Menegatti/Orsi Toth agli ottavi con furore - Rossi/Caminati fuori con onore : Una vittoria e una sconfitta per le coppie italiane nella notte della terza giornata del torneo 4 Stelle di Yangzhou in Cina. Da stropicciarsi gli occhi la prestazione di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che, nella finale del girone, hanno letteralmente strapazzato (2-0) una delle coppie emergenti del panorama mondiale, le giovani russe Makroguzova/Kolomina. Una vittoria netta e limpida quella della coppia italiana che ha dominato il primo ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Tris servito per Scampoli/Bertozzi che volano agli ottavi! : Terzo successo consecutivo per la coppia italiana composta da Nicol Bertozzi e Michela Scampoli ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires. Le azzurre hanno sconfitto 2-0 la coppia di Portorico Navas/Gonzalez, conquistando così il primo posto nel girone che significa passaggio immediato agli ottavi di finale: un risultato che permetterà alla coppia italiana di evitare al secondo turno della fase ad eliminazione diretta tutte le rivali più ...

Beach volley - World Tour 2019 - Yangzhou. Demolite le giapponesi : Menegatti/Orsi Toth già al secondo turno : Primo turno già superato da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che hanno vinto la prima sfida in programma al torneo 4 stelle di Yangzhou in Cina. La coppia azzurra, nella semifinale del loro girone, hanno sconfitto 2-0 le giapponesi Futami/Hasegawa raggiungendo così la finale del girone dove affronteranno domani le giovani russe Makhroguzova/Kolomina che hanno superato nell’altra semifinale le norvegesi Lunde/Ulveseth. Contro le giapponesi ...

Beach volley - World Tour 2018 Yangzhou. Partenza falsa per Rossi/Caminati. Menegatti/Orsi Toth contro le numero uno giapponesi : Inizia con una sconfitta l’avventura cinese per le due coppie azzurre impegnate nel torneo 4 Stelle di Yangzhou. Nel torneo maschile Enrico Rossi e Marco Caminati sono usciti sconfitti nella notte italiana dalla sfida di semifinale del girone contro i solidi statunitensi Doherthy/ASllen. Competitivi solo nella prima parte dei due set, gli azzurri non sono riusciti a contrastare l’efficacia al servizio degli statunitensi ed hanno ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : tutti i risultati di mercoledì 10 ottobre : Continuano le sfide dei gironi nel torneo di Beach Volley alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires. Non sono scese in campo oggi le azzurre Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi che sono a punteggio pieno con due vittorie, ma al secondo posto dietro le portoricane Navas/Gonzalez solo per la differenza set. Questo il riepilogo dei risultati TABELLONE FEMMINILE Olimstad/Berntsen (Nor) – Isatu/Iye (SLE) ...

Beach volley : Olimpiadi Giovanili - Scampoli-Bertozzi concedono il bis : BUENOS AIRES, ARGENTINA, -Ai Giochi Olimpici Giovanili in corso di svolgimento a Buenos Aires secondo successo per la coppia tricolore composta da Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi . Il duo azzurro ha ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Secondo sigillo per Scampoli/Bertozzi ma che sofferenza! : Vince ancora ma senza convincere fino in fondo la coppia azzurra composta da Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi nella seconda partita del girone preliminare delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Contro le non irresistibili paraguayane Poletti/Ediger, il binomio italiano si concede una pausa lunga un set, il Secondo, e si impone 2-1 al termine di un match giocato a corrente alternata. Sembra tutto facile nel primo parziale, che le azzurre ...