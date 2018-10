Sanità | immunodeficienze | Aip lancia il ‘patto di sangue’ per la salute dei pazienti

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Un “patto di sangue”, per dare una spinta etica e solidale affinché si innalzi ancora di più il livello di quantità ed efficienza nella donazione e raccolta di sangue e plasma, indispensabile per la produzione di medicinali plasmaderivati alla base di terapie spesso salvavita, come quelle per iche soffrono di una immunodeficienza primitiva. E’ questo l’obiettivo dell’Associazioneprimitive onlus (Aip), che alla Stazione Leopolda di Firenze ha promosso il convegno ‘Patto di sangue – Un’alleanza per ladel paziente’, organizzato nel quadro degli incontri del Forum della sostenibilità e opportunità nel settore della. L’appuntamento è stato un’occasione per affrontare i temi dell’aumento della raccolta del sangue, necessario a raggiungere l’autosufficienza nazionale, della dimensione etica ...