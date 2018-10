Rai | sciopero il 12 e il 28 ottobre e cambio palinsesto | a rischio Tale e quale show e i

tvzap.kataweb

: Spettacoli: Tale e quale show puntata del 12 ottobre registrata e non in diretta con ... #Spettacoli #notizie #show… - TuttOSuLinuX : Spettacoli: Tale e quale show puntata del 12 ottobre registrata e non in diretta con ... #Spettacoli #notizie #show… - margheritamart4 : RT @marinaM5S: Libertà di balla Come denuncia l’autorevole Federazione nazionale della stampa – quella che riuscì a non fare un nanosecond… - PatriziaTeoldi : Libertà di balla Marco Travaglio FQ 12 ottobre 2018 Come denuncia l’autorevole Federazione nazionale della stampa… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Una grossa fetta di professionisti della Rai ha annunciato che il 12 e il 28prossimi ci saranno due scioperi per protestare contro le attuali condizioni di lavoro. Appare quindi evidente che i palinsesti potrebbero subire delle sostanziali modifiche, nonostante l’azienda di Stato abbia cercato di correre ai ripari per registrare le trasmissioni più importanti, in primis il varietà del venerdì sera – e quindi previsto anche per il prime time del 12 –. Ainvece per domenica 28 Quelli che il calcio e La domenica sportiva. Scioperi Rai 12 e 28, il comunicato sindacale All’interno del comunicato sindacale diramato dai lavoratori Rai si legge: “Cosa fa l’azienda che, a detta della nuova dirigenza, vuole riportare al centro di lavoratori interni? Bene, questa azienda decide di registrare i principali programmi in onda in ...