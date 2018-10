Cucchi | l' inchiesta si amplia Indagati altri due carabinieri

Stefano Cucchi : altri 2 carabinieri indagati/ Ultime notizie - si allarga l’inchiesta - Tedesco “Sono rinato” : Stefano Cucchi , carabiniere Tedesco confessa dopo 9 anni: “Colpito con calci e schiaffi. Non potevo dire la verità ma...”. Le Ultime notizie : svolta nel caso relativo alla morte del geometra(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 15:48:00 GMT)

Le botte e le bugie - il giorno della verità su Cucchi Le tappe dell'inchiesta : Roma, 11 ott., Adnkronos, - Colpo di scena oggi alla nuova udienza davanti alla Corte d'Assise del processo sulla morte di Stefano Cucchi , il geometra di 31 anni, deceduto il 22 ottobre del 2009 all'...

Caso Cucchi - le tappe dell'inchiesta : La storia di Stefano Cucchi è uno dei casi più controversi di cronaca giudiziaria, che ha coinvolto alcuni agenti di polizia penitenziaria, alcuni medici del carcere di Regina Coeli e alcuni carabinieri. Stefano, geometra romano aveva 31 anni quando morì all'...

Riccardo Casamassima - il carabiniere che ha fatto riaprire l'inchiesta su Cucchi : "Mi è venuta la pelle d'oca a sentire la notizia" : "Immensa soddisfazione, la famiglia Cucchi ne aveva diritto". Lo ha detto Riccardo Casamassima, l'appuntato dei carabinieri che con la sua testimonianza fece riaprire l'inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi, commentando la notizia secondo cui uno dei carabinieri imputati, Francesco Tedesco, in una denuncia ha ricostruito i fatti di quella notte e ha "chiamato in causa" due dei militari imputati per il pestaggio. "Mi è venuta la pelle ...