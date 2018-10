motorinolimits

: Briatore: “Vettel ha sbagliato approccio” - BarbaraPremoli : Briatore: “Vettel ha sbagliato approccio” - MotoriNoLimits : Briatore: “Vettel ha sbagliato approccio” - antoniogranato : #F1 | Briatore al vetriolo su Vettel -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Sebastian Vettel non ha avuto l’approccio giusto per diventare campione nel 2018: questo il pensiero di Flavio, ultimo a unirsi al coro di quelli che criticano il tedesco della Ferrari per gli errori commessi, nonostante nella prima parte della stagione avesse la macchina migliore, e che gli hanno fatto perdere terreno nei confronti di … L'articolo: “Vettel haapproccio” MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.