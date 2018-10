L'Uragano Michael si abbatte sulla Florida : 2 morti. Oltre 500mila persone senza elettricità : Due vittime e danni inestimabili. L'uragano Michael ha lasciato una scia di distruzione in Florida. Adesso si è indebolito a categoria 2 ed è stato declassato a tempesta tropicale, e continua a martellare la Georgia con forti piogge e venti impetuosi. Ma toccando terra con una forza da uragano di categoria 4 ha lasciato centinaia di migliaia di persone senza energia elettrica, ha devastato case e spiagge e ha ucciso almeno 2 ...

Uragano Michael ha portato una 'Devastazione inimmaginabile' in USA : Le ultime sono state ore di grande tensione per via dell'arrivo dell'Uragano Michael negli Usa. Fortunatamente il pericolo derivante dal cataclisma è scemato. Infatti, Michael è diventato una tempesta tropicale ma ha causato durante il suo tragitto, come era stato predetto dal Governatore della Florida Rick Scott, 'Una devastazione inimmaginabile'. I danni economici che ha arrecato l'Uragano alla popolazione sono molto alti e si contano già due ...

Florida colpita dall'Uragano Michael : due vittime e interi centri abitati devastati : Uragano Michael a piena potenza sulla Florida. Coste distrutte dal ciclone, interi centri abitati sommersi. Davvero impressionante lo scenario di devastazione presente sulla Florida occidentale dopo...

Negli Stati Uniti è arrivato l’Uragano Michael : Ha colpito la Florida e poi si è diretto verso nord, facendo un morto e moltissimi danni: è stato il terzo più potente uragano di sempre ad arrivare in territorio statunitense The post Negli Stati Uniti è arrivato l’uragano Michael appeared first on Il Post.

Florida : Uragano Michael sommerge e devasta Mexico Beach [VIDEO impressionante] : devastante impatto di Michael in Florida. devastata totalmente Mexico Beach. Nel corso della serata odierna è avvenuto il landfall dell'uragano Michael sulle coste occidentali della Florida, tra...

