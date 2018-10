Alfa Romeo Castello | nuove indiscrezioni sull’inedito SUV 7 posti

Alfa Romeo trionfa al Concorso d'Eleganza dello Zoute Grand Prix 2018 : Uno splendido esemplare di Alfa Romeo 6C 2500 SS Touring Superleggera Coupé del 1948 ha vinto il premio “Best of show” alla...

Alfa Romeo - Allasta lunica 155 GTA da strada : L'Alfa Romeo 155 GTA stradale sarà uno dei pezzi pregiati dellasta Bonhams che si terrà a Padova il prossimo 27 ottobre in occasione di "Auto e moto depoca", il più grande mercato dEuropa dedicato allautomobilismo dantan.Derivata dalla Delta. Nata come prototipo in previsione di una piccola serie che non ha mai visto la luce, è stata concepita nelle officine Abarth sulla base della 155 Q4, dotata di un motore e di un sistema 4WD ...

Alfa Romeo Giulia - Stelvio Quadrifoglio e 4C - generazione di fenomeni" : ... ma ha saputo anche raccontare come il segreto in cucina spesso sia creare il binomio tra tradizione e modernità, fondendo le biodiversità italiane, ingredienti unici al mondo. Per i maghi del ...

Alfa Romeo 155 GTA Stradale : all’asta ad una cifra stratosferica l’unico incredibile esemplare [FOTO] : Era stata pensata per essere la risposta italiana alla Bmw M3, ma alla fine il progetto fu abbandonato e rimase un unico esemplare della vettura All’inizio degli anni ’90 la Casa del Biscione era famosa per il suo dominio nel campionato DTM tedesco con l’indimenticabile Alfa Romeo 155 GTA. Gli uomini Alfa avevano quindi deciso di realizzare una versioen Stradale della 155 GTA come risposta italiana alle potentissime BMW M3 e Mercedes 190E ...

TECNO Nanni Galli V8 : debutta la supercar da 500 CV con V8 Alfa Romeo e alimentazione GPL [FOTO] : In occasione del Salone di Parigi 2018 debutta la supercar artigianale con spinta da un V8 Alfa Romeo 4.7 litri alimentato a GPL Sotto i riflettori del Salone di Parigi 2018 ha fatto il suo debutto la TECNO Nanni Galli V8, supercar artigianale equipaggiata da un poderoso V8 Alfa Romeo 4.7 litri di origine Maserati, preso in prestito dalla (C ed in grado di erogare adesso una potenza di ben 503 CV. Realizzata dalla Montecarlo Engineering, ...

Calendario 2019 ‘Alfa Romeo Formula 1’ : Calendario 2019 ‘Alfa Romeo Formula 1’- Giorgio Nada Editore, 2018 – Testo: bilingue italiano/inglese – Formato: 30×30 cm – Foto: 24 col e b/n – Prezzo: 12,90 euro – prezzo scontato del 15% solo per acquisti online 10,97 euro – www.libreriadellautomobile.it Siamo a ottobre ed è già tempo di pensare ai regali per le prossime […] L'articolo Calendario 2019 ‘Alfa Romeo Formula ...

Gran finale dell’Alfa Romeo Golf Challenge : Nel weekend presso il Golf Club Castello di Tolcinasco (MI) è andata in scena l’ultima tappa italiana dell’Alfa Romeo Golf Challenge, l’evento capace di esprimere l’essenza di due realtà premium. Passione, stile sportivo, equilibrio e performance accomunano infatti Alfa Romeo e il Golf, e questi valori si sono espressi e fatti apprezzare nella cornice dei […] L'articolo Gran finale dell’Alfa Romeo Golf Challenge sembra essere il ...

Nuova Bmw Serie 3 - a Parigi per sfidare Alfa Romeo Giulia : Tolti i veli alla Nuova BMW Serie 3, che verra' presentata al Salone di Parigi 2018, in programma dal 04 al 14 ottobre 2018. Nel video che segue si può ammirare la linea definitiva della berlina bavarese che dal 1975 presidia il segmento D ed è divenuta una vera colonna portante dell'intero Gruppo Bmw. Prima di commentarne il design e i contenuti, vale la pena ricordare che l'obiettivo della Nuova Bmw Serie 3 è quello di sfidare avversarie ...

Nuova Alfa Romeo Mito Quadrifoglio : indiscrezioni su restyling e versione ad alte prestazioni : Anche se la Mito è scomparsa nel nuovo piano industriale della Casa del Biscione dalla rete arrivano interessanti speculazioni su questo modello entry-level Quando lo scorso giugno è stato presentato da Sergio Marchionne il nuovo piano industriale Alfa Romeo è stato annunciato che la Mito non avrebbe più fatto parte della gamma della Casa del Biscione. Ora però, in rete è apparso un interessante rendering realizzato dal noto designer LP ...

F1 – Giovinazzi pensa già al 2019 e fa il fenomeno a Sochi : “ecco come ho festeggiato la firma con l’Alfa Romeo Sauber” : Giovinazzi torna in pista e dice la sua durante la prima giornata di prove libere a Sochi: le parole del pilota italiano dopo le FP2 Dopo non aver guidato per due mesi ed aver firmato il contratto con l’Alfa Romeo Sauber, Antonio Giovinazzi si è seduto sulla sua monoposto ed ha disputato oggi le prime prove libere sul circuito di Sochi. Il pilota italiano, che l’anno prossimo avrà come compagno di box Kimi Raikkonen, ha ...

F1 - Antonio Giovinazzi : 'L'arrivo in Alfa Romeo-Sauber un punto di partenza. Domani sarò al volante della C37 nelle PL1 a Sochi' : Antonio, però, intervistato da Sky Sport, rivela le sue emozioni dopo l'annuncio che lo ha riguardato, sottolineando quanto sia stato importante il biennio da terzo pilota in Ferrari: ' Sono stati ...

Alfa Romeo : Giulietta - Giulia e Stelvio diventano B-Tech : Alfa Romeo ha presentato la nuova gamma B-Tech, disponibile già in tutte le concessionarie del Biscione. B-Tech accompagna il successo di Giulia, Giulietta e Stelvio offrendo una caratterizzazione ...