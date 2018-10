Albalonga calcio | serie D | Corsetti da urlo | «La mia prima tripletta | ci voleva proprio»

Albalonga (calcio - serie D) - Del Moro : «Punto importante a Lanusei - questa squadra vale» : Roma – L’Albalonga coglie un punto prezioso sul campo del Lanusei. La sfida in terra sarda termina a reti bianche e Lorenzo Del Moro, giovane estremo difensore castellano classe 1999, commenta così il match: «Un pareggio importante dopo due partite in cui abbiamo racimolato un solo punto quando avremmo meritato molto di più. In Sardegna abbiamo affrontato un avversario di valore e sicuramente organizzato, ne è uscita una sfida combattuta ...

Albalonga (calcio - serie D) : al via la prima gara : Albalonga (calcio, serie D), Camerini: «Gironi? Il Lazio è stato penalizzato tre volte». Albano Laziale (Rm) – L’Albalonga giocherà finalmente la sua prima gara ufficiale in serie D domenica prossima, dopo il prestigioso “antipasto” di fine luglio nella Coppa Italia dei professionisti contro il Sudtirol. Al “Pio XII” arriverà il neopromosso Città di Anagni e per gli azzurri sarà già un esame interessante. «Giocheremo a quasi due mesi di distanza ...