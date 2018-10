Maltempo | Casellati | ' Calabria va ascoltata | qui ho le mie radici'

Maltempo - Casellati : “Chiedo un esame della pericolosità idrogeologica a livello nazionale” : “Se dopo il crollo del ponte di Genova avevo ribadito la necessita’ di una mappatura strategica della rete infrastrutture italiana al fine di poter intervenire sulla messa in sicurezza delle infrastrutture piu’ importanti, con la stessa fermezza, oggi, qui in Calabria, chiedo un esame critico della pericolosita’ idrogeologica a livello nazionale. So che esistono le informazioni e le risorse per farlo, ma so anche che, ...