Lo spread scavalca il muro dei 300 punti Cosa succede adesso

(Di lunedì 8 ottobre 2018) In apertura è già a 290, alle 10,12 a 298. La Borsa di Milano, contemporaneamente, scende di 1,9. Ecco la risposta dei mercati alla lettera con cui la Commissione Europea ha fatto sapere all’Italia che il Def, così com’è, ancora non va. Le ore successive vanno anche peggio. Cronaca di una giornata densa e tumultuosa: alle 11,12, letto delle prime reazioni dei mercati, Matteo Salvini risponde: lavoro e pensioni vengono prima dello. E dietro quello che sta accadendo ci sono degli speculatori. Risultato: un quarto d’ora dopo il differenziale tra Bund e Btp sale a 309. Quota 300 è superata per la seconda volta in pochi giorni, qualcuno già fa i conti sui milioni bruciati. Il Mib perde ancora: -2%. Un pomeriggio in affanno Al pomeriggio le cose non migliorano di molto. Alle 15,28 la discesa si arresta a 305, e mentre il ...