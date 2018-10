Il Bayern all' Oktoberfest | birre e wags per dare un calcio alla crisi LE FOTO

Bundesliga : crisi nera Bayern Monaco - è 0-3 per il M'Gladbach. Traballa Kovac : ROMA - Seconda sconfitta consecutiva, zero gol segnati e cinque subiti. Un punto nelle ultime tre, più il pareggio casalingo con l' Ajax in Champions . È crisi nera per il Bayern Monaco , colpito in ...

Bundesliga : primo k.o. stagionale per il Bayern Monaco - battuto 2-0 dall'Hertha Berlino : come se a Monaco avessero improvvisamente staccato la spina. Il Bayern di Kovac aveva vinto le prime 7 partite stagionali, spesso in scioltezza, ma martedì, nel derby con l'Augsburg, si è fatto ...

Bundesliga : Bayern Monaco flop - sconfitta dall’Herta Berlino [FOTO] : 1/46 AFP/LaPresse ...

Dalla Germania : né Juve - né Bayern - ecco chi è in pole per Pavard : Secondo quanto riportato da SportBild non è né la Juventus né il Bayern Monaco il club in pole position per Benjamin Pavard . Il terzino francese Campione del Mondo è sotto contratto con lo Stoccarda, ma il Real Madrid è in pole per acquistarlo.

Bundeslinga - il Bayern Monaco sa solo vincere : 2-0 allo Schalke. Risultati e classifica della quarta giornata : SCHALKE -Bayern 0-2 8' Rodriguez, 64' Lewandowski Il Bayern Monaco continua a vincere. Nella quarta giornata di Bundesliga gli uomini di Niko Kovac regolano 2-0 uno spento Schalke 04. Alla Veltins ...

Bayern Monaco - crisi infortuni. L'ira di Hoeness : 'Su Rafinha un fallo da malati di mente' : Se dal punto di vista dei risultati l'era Kovac al Bayern Monaco è iniziata nel migliore dei modi, come testimonia il primo posto in classifica a punteggio pieno dopo tre partite, c'è una componente ...

Dall’esperienza al Bayern a quella al Napoli - Ancelotti sincero : “sto cercando di lavorare su quello che c’è di buono qui” : Carlo Ancelotti spiega il suo lavoro al Napoli ai giornalisti e chiarisce le circostanze che l’hanno visto andare via dal Bayern Monaco “Bisogna sempre tenere in considerazione ciò che è stato fatto, il livello di conoscenza dei giocatori. E poi ogni allenatore ha le proprie idee, bisogna cercare poco a poco di portarle, senza buttare via ciò che di buono è stato fatto nel passato. Poi la cosa più importante è considerare le ...

Bayern Monaco - ceduto Rudy allo Schalke 04 : i bavaresi incassano sedici milioni di euro : Il presidente del Bayern ha confermato la cessione di Sebastian Rudy allo Schalke 04, sottolineando come si tratti di un trasferimento logico “Si tratta di un trasferimento logico per lui“. Il presidente del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, conferma così la cessione allo Schalke 04 del centrocampista Sebastian Rudy. Ventotto anni, Rudy, arrivato a Monaco nel 2017 dall’Hoffenheim, è stato ceduto dai bavaresi per una ...

Bayern - Kovac : 'Grave l'infortunio di Coman'. Il francese sarà operato alla caviglia : stop di diverse settimane : Il tecnico del Bayern Monaco, Niko Kovac, ha detto che teme un grave infortunio per il francese Kingsley Coman, che ha subito un duro colpo nella vittoria per 3-1 di ieri sera contro l'Hoffenheim ...

Bayern-Hoffenheim 3-1 : gol di Muller - Lewandowski e Robben [GALLERY] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Bayern Monaco - allarme francese per Boateng : il presidente Hoeness conferma l’interesse del Psg : Il club bavarese ha fissato una cifra non inferiore ai 50 per cedere il proprio difensore, su cui c’è il Paris Saint-Germain C’è solo una opzione per un eventuale addio del difensore tedesco del Bayern Monaco Jerome Boateng, il Paris Saint Germain, a chiarirlo è il presidente del club campione di Germania, Uli Hoeness. Per la cessione del difensore 29enne il Bayern Monaco ha fissato una cifra non inferiore ai 50 milioni di ...

Super Lewandowski - al Bayern la Supercoppa : 5-0 all'Eintracht : EINTRACHT FRANCOFORTE-Bayern MONACO: 0-5 21' Lewandowski , B, , 26' Lewandowski , B, , 54' Lewandowski , B, , 63' Coman , B, . 84' Thiago , B, Troppo Bayern Monaco per l'Eintracht Francoforte. La ...