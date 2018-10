GENOVA | VALPOLCEVERA IN PIAZZA | “NO ELEMOSINE” Video | Toninelli | “non criticate Decreto

GENOVA - corteo degli abitanti della Valpolcevera<br>Toninelli incontra la commissaria Ue Bulc : ...

GENOVA - crollo ponte Morandi : Valpolcevera - 5000 a corteo/ Video ultime notizie - Toti e Bucci contestati : crollo ponte Morandi, ultime notizie da Genova: Toninelli, "Autostrade è fuori ma pagherà fino all'ultimo centesimo". Le novità: cambia ancora il Decreto del Governo(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 12:03:00 GMT)

GENOVA - la protesta di commercianti e sfollati in piazza : “Siamo isolati - liberate la Valpolcevera” : In centinaia stanno sfilando a Genova per chiedere di “liberare la Valpolcevera” e invitando al sindaco e neocommissario Marco Bucci di “riaprire le strade” perché la città è tagliata in due dopo il crollo del Ponte Morandi, con notevoli ripercussioni sull’economia della zona. “liberate la Valpolcevera”, è lo slogan scelto dai commercianti, messi in ginocchio dopo il cedimento del viadotto, per chiedere ...

GENOVA - la rabbia degli sfollati : “Liberate la Valpolcevera”. I commercianti : “Riaprire le strade” : “Liberate la Valpolcevera” è lo slogan con cui i commercianti della Valpolcevera, messi in ginocchio dal crollo del ponte Morandi, manifestano per chiedere interventi per far riprendere la ‘vità nella zona. Lo slogan è scritto su uno striscione che apre il corteo. Alla manifestazione, la prima dei cittadini dal giorno del crollo (14 agosto, 43 morti), partecipa anche una delegazione di sfollati. I manifestanti sfileranno nel ...

Corteo a GENOVA : liberare Valpolcevera : 10.06 Centinaia di persone manifestano a Genova per chiedere di "liberare la Valpolcevera". Il Corteo,il primo dal giorno del crollo del ponte Morandi, sfila nel centro della città con tappe davanti a Regione e prefettura. I commercianti, messi in ginocchio dalla tragedia del 14 agosto scorso, chiedono interventi per far riprendere la "vita"nella zona. In piazza pure gli sfollati. Gli abitanti chiedono la riapertura delle strade, il ...

GENOVA. Crollo ponte Morandi a Valpolcevera : si cercano possibili vittime : A Genova pochi minuti prima delle 12 è crollata una lunga porzione del viadotto che sovrasta l’autostrada A10, sul tratto