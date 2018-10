Brasile : valanga di voti per Bolsonaro - sfiorata la vittoria diretta ma sarà ballottaggio : Jair Bolsonaro, ex militare e candidato di estrema destra alla presidenza del Brasile, ha ottenuto una valanga di voti e si presenterà da grande favorito al ballottaggio del 28 ottobre. Grazie al voto elettronico, i risultati erano già noti circa tre ore dopo la chiusura dei seggi e c'è stato un momento, durante il conteggio, in cui Bolsonaro ha superato il 49% dei voti: la vittoria diretta sembrava a portata di mano. Poi, però, la percentuale ...

In Brasile valanga Bolsonaro - sfiora la presidenza già al primo turno : Un terremoto politico di chiaro stampo conservatore si è abbattuto sul Brasile, con il leader di estrema destra Jair Bolsonaro che è arrivato ad un soffio dal diventare presidente già al primo turno. L’ex capitano dell’esercito, famoso per le sue dichiarazioni misogine, razziste e omofobe e la nostalgia dichiarata per il regime militare, ha strappa...

Volley femminile - Mondiali 2018 : la Russia vince e perde Goncharova - Serbia a valanga. USA - Cina e Olanda per la vittoria. Brasile spalle al muro : Nella notte italiana si sono disputate due partite ai Mondiali 2018 di Volley femminile. La Russia, priva del fenomeno Nataliya Goncharova che ha già terminato la sua rassegna iridata a causa di un infortunio alla spalla sinistra, ha sconfitto la Bulgaria per 3-1 (25-21; 25-20; 23-25; 25-19) e continua a inseguire la qualificazione alla Final Six ma sarà davvero difficile giocare i big match contro Cina e Italia senza l’opposto. La Serbia, ...

Valanga Bolsonaro - il Brasile al ballottaggio : Per un soffio Jair Bolsonaro non riesce a vincere le elezioni brasiliane e dovrà andare al ballottaggio con il candidato della sinistra Fernando Haddad. Al terzo posto il socialista Ciro Gomes, che aveva sperato fino all’ultimo di arrivare al secondo turno. A Bolsonaro è mancato poco meno del 2% dei voti, ma ora si apre una nuova partita. L’elezion...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Serbia - Russia e Brasile a valanga. La Cina lascia un set - USA costretti al tie-break : Proseguono i Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Oggi erano in programma ben 12 partite valide per la quarta giornata della prima fase, tutte le Nazionali qualificate alla rassegna iridata sono scese in campo. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE OLANDA vs ARGENTINA 3-0 (25-17; 25-17; 25-22), Pool A a Yokohama Arriva la quarta vittoria per le orange che hanno passeggiato sulla piccola ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Cina travolge Turchia - USA e Brasile a valanga. Russia e Olanda - vittorie al tie-break : Seconda giornata di gare ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si stanno disputando in Giappone, oggi domenica 30 settembre si sono giocate ben 12 partite che hanno coinvolto tutte le 24 Nazionali qualificate alla rassegna iridata. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE GERMANIA vs CAMERUN 3-0 (25-14; 25-10; 25-16), Pool A a Yokohama Passeggiata di salute per le teutoniche contro le Leonesse, top scorer Lisa Gruending ...