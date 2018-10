Ciclismo | QuickStep in difficoltà | anche Gaviria tra i big in partenza

Blastingnews

(Di sabato 6 ottobre 2018) Sembra un clamoroso paradosso, eppure nel mondo delprofessionistico la squadra che ha segnato più vittorie in questo 2018, laFloors, non ha uno sponsor per la prossima stagione. Il marchiocontinuera' con un impegno economico ridotto - come brand secondario - ma il team manager Patrick Lefevere non ha ancora trovato una nuova azienda pronta a prenderne il posto. Per questo motivo, la squadra belga ha gia' lasciato partire alcuni corridori importanti come Niki Terpstra, allo scopo di ridurre il monte ingaggi e poter prore nell'attivita' senza problemi VIDEO.: Terpstra e Schachmann gia' partiti Le 69 vittorie stagionali non sono bastate allaa garantirsi un futuro stabile e duraturo. Il team plurivittorioso del 2018, infatti, al momento non ha un main sponsor per la prossima stagione, dopo che l'azienda che da' il nome alla ...