Nessuna scossa per lo spread | in apertura si assesta sui 280 punti Piazza Affari in

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Nessuno scossone per lotra Btp e Bund che, in, siintorno ai 280. Un dato, questo, non molto diverso dalla quello registrato il 4 ottobre in chiusura. Il tasso del decennale è al 3,36%.Segno meno per, sulla scia della nota di aggiornamento del Def che - con la previsione del deficit al 2,4% - ha suscitato timori nei mercati e dell'Unione europea fatto tornare lotra titoli di stato italiani e tedeschi tra gli 'osservati speciali'. La Borsa di Milano apre in calo, con l'indice Ftse che cede lo 0,21% a 20.569, mentre l'All Share segna - 0,24% a 22.729. In rosso banche con Intesa Sanpaolo -0,99% e Mediobanca -0,8%. Tra gli altri titoli tenta il recupero Moncler (+2,2%). Segni contrapposti tra gli oil con Eni che segna +0,67% e Saipem che, invece, registra il -1,43%. Avvio in calo anche per le altre piazze europee.