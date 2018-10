Migranti | cos' è e cosa fa la nave italiana Mediterranea

Migranti - partita da Augusta la nave Mediterranea : “Obbediremo alla Costituzione e al diritto internazionale” : Una nave italiana nel Mediterraneo Centrale, lì dove non ci sono più imbarcazioni di organizzazioni umanitarie per il salvataggio in mare di chi tenta la traversata sulla rotta migratoria più pericolosa del mondo. È salpata nella notte dal porto di Augusta, dopo diversi controlli amministrativi. Si chiama “Mediterranea” e il progetto è quello di “monitorare e testimoniare la drammatica situazione che vede donne, uomini e ...

Migranti - partita da Augusta la nave Mediterranea : “Obbediremo alla Costituzione e al diritto internazionale” : Una nave italiana nel Mediterraneo Centrale, lì dove non ci sono più imbarcazioni di organizzazioni umanitarie per il salvataggio in mare di chi tenta la traversata sulla rotta migratoria più pericolosa del mondo. È salpata nella notte dal porto di Augusta, dopo diversi controlli amministrativi. Si chiama “Mediterranea” e il progetto è quello di “monitorare e testimoniare la drammatica situazione che vede donne, uomini e ...

Mattarella firma il decreto sicurezza e scrive a Conte : "Sui Migranti rispettare la Costituzione" : Il presidente della Repubblica ha emanato il decreto legge in materia di sicurezza e Immigrazione. Contestualmente ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte in cui si richiama ai "valori della Costituzione" con riferimento al "rispetto degli obblighi internazionali" del nostro Paese

Decreto Salvini - Mattarella firma ma avverte Conte : “Sui Migranti rispettare Costituzione” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il Decreto Salvini su sicurezza e immigrazione, ma ha - allo stesso tempo - inviato una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, avvertendolo sull'importanza del rispetto della Costituzione sul tema dei migranti: "Avverto l’obbligo di sottolineare che, in materia, restano fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato".Continua a leggere

Migranti - cosa è successo nel naufragio del 3 ottobre 2013 : In occasione della "Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione", alla marcia di Lampedusa per commemorare le 368 vittime del naufragio di 5 anni fa, non era presente nessun rappresentante del governo. Il sindaco Totò Martello: "Non si può continuare a ripetere che in Italia il problema degli sbarchi è finito e che tutto è stato risolto".Continua a leggere

Lampedusa - 5 anni fa il naufragio che costò la vita a 368 Migranti - : Il 3 ottobre 2013 centinaia di persone, quasi tutte eritree, morirono annegate a meno di un chilometro dall'Isola dei Conigli dopo il rovesciamento del barcone su cui viaggiavano. È ancora una delle ...

Migranti - arrestato il sindaco di Riace : di che cosa è accusato : Domenico Lucano ai domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del...

Migranti : Guardia costiera Libia - 'salvati in 116' : ANSA, - IL CAIRO, 26 SET - La Guardia costiera libica ha annunciato che "sono stati salvati 116 Migranti illegali, tra cui 103 uomini, 12 donne e un bambino" a bordo di un "gommone" 50 miglia a nord ...

Migranti - Conte all'Onu : "L'Italia ha la coscienza a posto" : "5888mila sbarchi, decine di migliaia di persone salvate: l'Italia ha la coscienza a posto". Il premier Conte, a margine dell'incontro all'Onu, ha difeso così le posizioni del Paese sui temi di ...

Migranti - ecco cosa c'è nel decreto Salvini : Il governo ha dato via lbera ieri al decreto che unifica i testi su sicurezza e Migranti. Il vice premier Matteo Salvini ha parlato di 'passo in avanti per un'Italia più sicura'. il presidente del ...

Meno accoglienza - più emergenza : cosa prevede il decreto Salvini sui Migranti : Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi all’unanimità il “decreto Salvini”, quello che affronta in un testo unico le misure relative alla sicurezza e all’immigrazione. Nonostante il ministro dell’Interno l’abbia definito “il decreto più condiviso nella storia del governo”, il provvedimento ha so

Migranti - Spagna al collasso : bimbi costretti a dormire in commissariato : La Catalogna non riesce più ad accogliere tutti i Migranti minorenni e la situazione è così drammatica che i vertici della polizia hanno sporto una denuncia alla procura dei minori di Barcellona. I ...