Samsung punta sulla salute dei suoi utenti e ce lo ricorda con un’infografica

Samsung sta per passare dalle intenzioni ai fatti distribuendo presto le Gradation Covers per i Galaxy A7 (2018), J6+ e J4+

Con il lancio del Samsung Galaxy A9 Pro il produttore coreano darà il via ad una nuova strategia per gli smartphone di fascia media e bassa

Mente Xiaomi mostra un teaser di Mi 8 Youth Editionl, dotato di cover posteriore con gradiente blu-viola, sembra che anche Samsung pensi a una soluzione analoga per Samsung Galaxy S10.

Potrebbero esserci novità molto importanti all'orizzonte per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8 e di un Note 8, almeno stando ad alcuni indizi che sono stati segnalati dal pubblico oggi 11 dicembre. Dopo il ritardo accumulato dal top di gamma 2017 della serie S in merito alla patch di agosto, come avrete notato anche dal nostro approfondimento della scorsa settimana, stavolta tocca soffermarsi su un mistero ancora non

Galaxy Watch ariva anche in Italia, in commericio Dopo la sua versione Wi-Fi anche LTE: Samsung punta sull'eSIM che il nostro Paese snobba, avrà successo oppure no?

Presentato a New York, esce in Italia il 24 agosto. Schermo da 6,4 pollici, batteria potenziata e fino a 512Gb di spazio per archiviare foto e file che diventano oltre un tera con una scheda aggiuntiva. Prezzi stellari: da 1029 a 1279 euro

