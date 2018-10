Gianfranco D’Angelo | “Ho lavorato 60 anni e la mia pensione è di 2000 euro Come faccio a

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 ottobre 2018), per un’intera generazione, è stato un vero mito: Drive In (con l’intramontabile Has Fidanken) è stata la sua epoca migliore, ma ci sono pure Milleluci, Striscia la notizia, Buona Domenica, Carramba che sorpresa e molto altro nel suo palmarès di partecipazioni televisive (senza contare i film e gli spettacoli teatrali). Oggi, però, all’età di 82il comico romano deve lavorare ancora per potersi godere i piccoli piaceri della vita. “Prendo unadavvero misera. Sono più di cinquant’che lavoro: ho iniziatoimpiegato nella società telefonica SIP (ora Telecom), poi hoper la Rai e per Mediaset, ho fatto 51 film e convention in tutto il mondo. Eppure, pur avendo versato regolarmente tutti i contributi, non prendo una buonae non so spiegarmi il perché”, ha constatato l’attore al settimanale “Spy”. Una dichiarazione che aveva ...