La Torre civica si colora di rosa contro il tumore del seno

Terremoto Centro Italia : smontato il tetto della Torre civica di Norcia : Completato lo smontaggio del tetto e avviato quello dei primi conci della torre civica di Norcia danneggiata dal Terremoto in Centro Italia e ora restaurata: i vari pezzi sono stati catalogati per essere poi riposizionati nella loro sede naturale una volta che si procederà alla ricostruzione. A finanziare il restauro della torre è la Fondazione Brunello Cucinelli che partecipa anche al recupero del teatro comunale di Norcia. L'articolo Terremoto ...

Terremoto Centro Italia : al via lo smontaggio della cella campanaria della Torre civica di Norcia : Proseguono a Norcia le operazioni per la messa in sicurezza della torre civica, gravemente danneggiata dal Terremoto in Centro Italia. Il direttore dei lavori ha spiegato che oggi inizia “lo smontaggio controllato della cella campanaria per ricostruirla con i pezzi originali“, “rimuoveremo prima i coppi della copertura e man mano scenderemo catalogando tutti i diversi materiali, per poi recuperare quelli utili per la ...

Nazioni - Lenny ai piedi della Torre civica - Concerto in Piazza Gabriotti gratis per tutti : ...richiesti dalle nuove normative sulla sicurezza per l'organizzazione di manifestazioni in spazi pubblici all'aperto e nell'oggettiva difficoltà di chiudere Piazza Gabriotti per effettuare spettacoli ...

Terremoto Centro Italia : Torre civica di Norcia - lo smontaggio al via dal 27 agosto : Avranno inizio il 27 agosto le operazioni di smontaggio della torre civica di Norcia, gravemente danneggiata dal Terremoto in Centro Italia: successivamente si darà il via alla fase della ricostruzione della stessa struttura che procederà assieme al recupero dell’intero municipio, inagibile dal 24 agosto 2016. Oggi, in piazza San Benedetto, presso il palazzo comunale, è possibile ammirare la gigantografia in cui è riprodotta la torre ...

Mercoledì mattina - nella sala riunioni della Torre civica - a Carbonia - verrà presentata la rassegna 'Notti a Monte Sirai'. : Nel suggestivo Parco Archeologico di Monte Sirai riti e spettacoli andranno alla scoperta delle civiltà nuragiche, fenicio-puniche e romane. Un viaggio affascinante tra letteratura, teatro, musica, ...