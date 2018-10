Addio a Mario Castellazzi | le lacrime del Catania

Ceva dà l'Addio all'ex caposquadra dei vigili del fuoco Mario Basso - 63 anni - : "Ci mancherà" : SERGIO RIZZO - Ha destato vivo rammarico in tutta la città di Ceva , provincia di Cuneo, la scomparsa presso l'ospedale d Mondovì di Mario Basso, 63 anni. Figura molto nota e apprezzata, è stato ...

Addio alla Drag queen La Karl du Pigné : il Mario Mieli e la comunità Glbt salutano Andrea Berardicurti : Ci era riuscito, portando una selezione di più spettacoli in cui aveva incluso anche quella che poi è stata la sua ultima esibizione in pubblico, dal titolo 'Recital contro le discriminazioni'. A ...

Addio alla Drag queen La Karl du Pigné : il Mario Mieli e la comunità Glbt salutano Andrea Berardicurti : 'DNC'. Era uno degli acronimi più amati da Andrea, ovvero 'zia Karl', per dire agli amici ma anche ai colleghi del Circolo Mario Mieli con il suo veracissimo accento romano 'datti 'na calmata'. ...

Addio a Giovanni Barone - ex primario e consigliere comunale a Sant'Anastasia : Uomo di sinistra e fin da giovanissimo appassionato di politica, si era candidato alla carica da sindaco nel 2010 ed era stato consigliere comunale . Era andato in pensione da poco tempo. Soltanto ...

Per Joao Mario il mercato non è chiuso : possibile Addio all’Inter nelle prossime ore : Joao Mario potrebbe lasciare l’Inter entro la fine del mese, il ds nerazzurro Ausilio in contatto con i vertici del Besiktas La querelle Joao Mario potrebbe non essere ancora chiusa. Dopo una lunga estate nella quale l’Inter ha provato a sbarazzarsi del centrocampista, il ds Ausilio lo ha di fatto ‘riaccolto’ in rosa, parlando di cessione saltata. Adesso però sembra che possa aprirsi una nuova pista in queste ultime ...

Inter - nuova formula per l'Addio di Joao Mario : Il tempo non gioca certamente a favore del club nerazzurro che - come riportato dal Corriere dello Sport - potrebbe anche accontentarsi di spedire il portoghese lontano da Milano in prestito con ...

Atletica - Mario Lambrughi dice Addio agli Europei : l'azzurro non partirà per Berlino : Il capolista nazionale stagionale dei 400hs, Mario Lambrughi, non è in perfette condizioni e non partirà con la squadra azzurra per Berlino Un azzurro in meno a Berlino. E' lo specialista dei 400hs ...