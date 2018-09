Influenza alle porte? Cosa dobbiamo aspettarci e come curarci

laragnatelanews

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Avete sentito che bel freschetto questa mattina? Forse non in tutta Italia, ma gran parte della penisola è stata avvolta da un abbassamento di temperatura già da qualche giorno e così assistiamo ai primi starnuti e nasi gocciolanti. Tra non molto arriveranno poi i malanni tipici di questa stagione. Vediamo insieme checi aspetta quest’anno. In occasione dell’evento stampa odierno organizzato da Assosalute (Associazione nazionale farmaci di automedicazione, parte di Federchimica), il Prof. Fabrizio Pregliasco, virologo e ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano e Direttore Sanitario IRCCS Galeazzi di Milano, ha delineato le caratteristiche della prossimastagionale e i comportamenti più corretti da tenere in caso di sintomili e da raffreddamento. «La prossima stagionele dovrebbe essere ...