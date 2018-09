Di bacchette magiche e digitale che ci semplifica la vita

wired

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Ci sono tantissime definizioni della parola. Se dovessimo darne una rigorosa, potremmo usare una di quelle che si trovano su enciclopedie e dizionari. La Treccani, per esempio, fornisce questa: “In elettronica e in informatica, qualifica che (in contrapposizione ad analogico) si dà ad apparecchi e dispositivi che trattano grandezze sotto forma numerica, cioè convertendo i loro valori in numeri di un conveniente sistema di numerazione”. Ma se ci dovessimo basare solo su una definizione simile, non saremmo in grado di valutare e raccontare – anche dal punto di vista numerico – come le tecnologie digitali (internet, ma non solo) siano state in grado in pochi anni di cambiare tutto, di cambiare il mondo. Concentrandoci infatti sugli impatti, sono tre le parole che più di tutte descrivono il. 1. Velocità I bit riducono i tempi di tutte le operazioni: dalle comunicazioni ...