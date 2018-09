agi

: Incendio a #Calci, evacuate decine di persone. 'Si comincia a vedere il disastro immane', dice il sindaco Ghimenti… - RaiNews : Incendio a #Calci, evacuate decine di persone. 'Si comincia a vedere il disastro immane', dice il sindaco Ghimenti… - Agenzia_Italia : 'Un disastro immane'. Cosa sappiamo del rogo che sta devastando il Pisano - lessi_o : RT @Agenzia_Italia: 'Un disastro immane'. Cosa sappiamo del rogo che sta devastando il Pisano -

(Di martedì 25 settembre 2018) Sono almeno 500 le persone evacuate per il vasto incendio sul bosco del Monte Serra, nel, alimentato dal forte vento. Non si sono registrati feriti, ma nella notte le fiamme si sono avvicinate al centro abitato di Calci. Il sindaco, Massimiliano Ghimenti, ha ordinato agli abitanti di lasciare le case anche nella frazione di Montemagno e nelle zone di Torre e San Lorenzo, dopo che già erano state evacuate le abitazioni più vicine alle fiamme.Sono in azione squadre del Comando di Pisa e dai Comandi di Livorno, Pistoia, Lucca, Massa, Firenze, Grosseto e Arezzo, oltre ai volontari Aib gestiti dalla Soup della Regione Toscana. Stanno giungendo anche squadre dei vigili del fuoco da altre regioni e si sono sollevati finalmente i Canadair, il cui decollo era stato ritardato per il forte vento. L'allarme per l'incendio, ...