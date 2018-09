: • News • #Mogherini: Ue prosegua scambi con Iran - CyberNewsH24 : • News • #Mogherini: Ue prosegua scambi con Iran - NotizieIN : Mogherini: Ue prosegua scambi con Iran - TelevideoRai101 : Mogherini: Ue prosegua scambi con Iran -

L'Unione europea creerà un'entità specifica per continuare le proprie relazioni commerciali con l', in particolare per l'esportazione di petrolio. Lo ha annunciato il capo della diplomazia europea,, ieri sera, al termine di una riunione a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. "Concretamente,gli stati membri dell'Ue istituno un'entità legale per facilitare transazioni finanziarie legittime con l'", ha dettodopo un incontro dedicato alla salvaguardia dell'accordo nucleareiano del 2015