Migranti | Ue | -12% nel II trimestre 2018 | Italia -60%

Migranti : Juncker vara polizia di frontiera europea/ Ultime notizie - l’annuncio il 12 settembre a Strasburgo : Migranti: Juncker vara polizia di frontiera europea. Ultime notizie, l’annuncio avverrà il prossimo il 12 settembre a Strasburgo, in occasione del discorso sullo stato dell'UE(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 12:47:00 GMT)

Migranti - gli effetti delle politiche di Matteo Salvini : in tre mesi oltre 12.000 irregolari in più : Secondo uno studio dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, basato sui dati del Viminale e diffuso dal quotidiano La Repubblica, nei primi tre mesi di governo Lega-M5S e di politiche migratorie targate Salvini, il numero dei Migranti irregolari in Italia è aumentato di 12.450 unità.Continua a leggere

Rocca di Papa - Migranti attesi stasera : iniziato il viaggio - durerà 10-12 ore : Inizia il viaggio dei migranti sbarcati a Catania da nave Diciotti verso le sedi di destinazione. Il gruppo più numeroso è quello che sarà ospitatato alle porte di Roma a Rocca di Papa dove, peraltro, ...

Rocca di Papa - Migranti attesi stasera : iniziato il viaggio - durerà 10-12 ore : Inizia il viaggio dei migranti sbarcati a Catania da nave Diciotti verso le sedi di destinazione. Il gruppo più numeroso è quello che sarà ospitatato alle porte di Roma a Rocca...

Diciotti - sbarcano solo in 12. Ministro Moavero : “Albania accoglierà 20 Migranti” : Il Ministro degli Esteri Moavero ha annunciato che l'Albania accoglierà 20 migranti della nave Diciotti: "Un segnale di grande solidarietà e amicizia molto apprezzato dall'Italia", scrive. 5 donne, tra i 17 profughi segnalati per le condizioni mediche a rischio, si sono rifiutate di scendere per rimanere a bordo con i familiari.Continua a leggere

Diciotti : sbarcano solo 12 Migranti per motivi sanitari. L'Albania accoglierà 20 Migranti : A lasciare la nave dovevano essere in 17 . 11 donne e 6 uomini di cui due con sospetta tubercolosi. Ma 5 donne si sono rifiutate di scendere per non abbandonare i loro compagni. 20 profughi della nave ...

Nave Diciotti - 12 Migranti sbarcati per motivi sanitari : LEGGI Si infiamma anche la polemica politica . In un tweet, l'ex premier e senatore Pd Matteo Renzi scrive: "Ci sono 150 eritrei e 43 italiani presi in ostaggio dai post Facebook di qualche ministro. ...

Diciotti - sbarcano 12 Migranti : 5 donne si rifiutano di scendere per rimanere con i parenti : Concluso lo sbarco dei primi dodici migranti - sei uomini e sei donne, da nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania, disposto per ragioni sanitarie. L'ordine di sbarco è stato deciso per 17, ma ...

Nave Diciotti - sbarcati 12 Migranti per emergenza medica : L'ordine della sanità Marittima di Catania. Cinque donne si rifiutano di scendere perché sono con dei familiari. Salvini: "Stiamo lavorando con alcuni Paesi". Ma "non cambia la linea della fermezza". ...

Diciotti : sbarcano solo 12 Migranti per motivi sanitari : A lasciare la nave dovevano essere in 17 . 11 donne e 6 uomini di cui due con sospetta tubercolosi. Ma 5 donne si sono rifiutate di scendere per non abbandonare i loro compagni - L'ufficio di Sanità ...

Diciotti - Pd : “Conte riferisca in Aula. Sulla nave donne vittime di violenza e 120 Migranti in sciopero della fame” : Il Partito democratico chiede al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di riferire in Aula sui fatti della nave Diciotti. Mentre ancora si cerca una soluzione per la nave bloccata in porto a Catania con 150 migranti a bordo, continuano Sulla nave le visite delle delegazioni politiche che chiedono risposte dall’esecutivo. I dem guidati da Maurizio Martina hanno invitato il premier a riferire in Parlamento: “La situazione è grave e ...

Tre indagati per caporalato per i 12 Migranti morti in un incidente stradale nel foggiano : Tre persone sono state iscritte sul registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato. Le indagini sono scattate all'indomani della morte di 12 immigrati, a Lesina (Foggia) in un incidente stradale mentre venivano trasportati nei campi di pomodoro.L'indagine, coordinata dal Procuratore capo di Larino, Antonio La Rana, vede coinvolti tre operatori del settore agricolo. L'ipotesi di reato ...

Caporalato - 3 indagati per i 12 Migranti morti a Foggia nello schianto di un furgoncino : La procura di Larina indaga sull'incidente avvenuto a Lesina perchè in Molise ha sede l'azienda agricola per la quale lavoravano la maggior parte delle vittime

Migranti sbarcano in Calabria e Sicilia / Una barca a vela arriva con 72 persone tra cui 12 minori e 20 donne : Migranti sbarcano in Calabria e Sicilia, una barca a vela arriva nel reggino con 72 persone a bordo di cui 12 minori e 20 donne. Interviene Aquarius che salva 141 persone.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 23:36:00 GMT)