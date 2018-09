Juventus | l’esplosione di Bernardeschi chiude definitivamente lo spazio a Dybala

calcioweb.eu

(Di martedì 25 settembre 2018) L’ultima giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione, continua la striscia di vittorie consecutive in casa, i bianconeri sono l’unica squadra ad aver vinto tutte le partite in campionato. Adesso la squadra di Massimiliano Allegri si prepara per il turno infrasettimanale, di fronte il Bologna in una partita che sembra facile ma che non va comunque sottovalutata. Nelle ultime partite si è messo in grande mostra Federico, dopo un periodo di ambientamento l’ex Fiorentina è diventato determinante e sempre più insostituibile. Qualità, dribbling, assist ed anche gol,è finalmente ‘esploso’. Oggi potrebbe partire titolarema lonelle prossime partite rischia di ridursi sensibilmente per l’argentino, un danno non indifferente per lasoprattutto ...