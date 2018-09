Il collasso di Telltale Games è stato causato dall' abbandono di un finanziatore

eurogamer

(Di martedì 25 settembre 2018) La notizia della chiusura didi pochi giorni fa a sconvolto tutti, parliamo infatti di uno studio molto in gamba che ci ha regalato perle come come The Walking Dead.Come riporta VG247, sembra però che le cause della bancarotta siano riconducibili ad unesterno, ovvero Lionsgate che ha deciso di tirarsi indietro all'ultimo minuto, questo èil colpo fatale che ha segnato la chiusura dello studio. Ecco le parole del co-fondatore diDan Conners:"La compagnia stava lavorando diligentemente per far quadrare i conti, purtroppo quando l'ultimo potenzialesi è tirato indietro, siamo rimasti in una posizione dove l'unica cosa che potevamo fare era fermarci. E' triste, tutti erano concentrati nel lavorare per tenere a galla la compagnia ma quando l'ultimo investitore si è fatto da parte non abbiamo avuto altre opzioni."